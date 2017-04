Crónica 16-04-2017

Alcalde Mario Meza: “Pista atlética es un buen proyecto, pero no es una prioridad para Linares”

Categórico fue el alcalde Mario Meza al señalar que la construcción de una pista atlética en el sector de San Antonio es un buen proyecto, “pero hay que establecer prioridades”.

“Considero que si bien se trata de una buena iniciativa, más importante aún son el Cesfam Oscar Bonilla, el nuevo edificio consistorial y el Aeródromo en condiciones para Linares”.

“Debo ser claro al señalar que queremos la pista atlética como toda inversión pública que genere bienestar y desarrollo para la comuna, pero no está dentro del orden de las prioridades. Por lo demás, el gobierno regional no tiene el financiamiento de más de 5 mil millones de pesos para ese complejo deportivo. Cuando se dice que tiene financiamiento para el 2018, es faltar a la verdad”, afirmó el jefe comunal.

Meza sostuvo que un tema no menor es la mantención de este complejo, el que tiene un costo mínimo superior a los 200 millones de pesos al año. “Yo consulto, ¿cómo pagaremos ese costo?, porque aquí no se trata de tener obras como elefantes blancos y que después sea el municipio quien tenga que administrarlas y mantenerlas. Ahora si el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio del Deporte dicen que esta es una buena iniciativa, ayúdennos a que el Intendente nos transfiera los recursos y que sea el Instituto del Deporte el que lo mantenga. Nosotros queremos cosas concretas, porque el resto son solamente buenas intenciones”, aseveró.

¿MEJORAR LA PISTA DE RECORTÁN?

Del mismo modo el alcalde Mario Meza reconoció que “hay agrupaciones, deportistas y atletas de Linares que me han señalado que lo más adecuado sería mejorar la pista de recortán del estadio fiscal. De hecho, ya estamos trabajando en ese diseño, porque entendemos que los atletas de categoría de esta zona merecen una pista adecuada para desarrollar la disciplina del atletismo”.



FOTO: Alcalde Mario Meza: “En este año el gobierno regional no tiene ni un peso para la pista atlética”.