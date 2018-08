Política 25-08-2018

Alcalde Mario Meza presentó cartera de proyectos para el desarrollo de Linares

Precisó que “el objetivo es trabajar unidos con parlamentarios y autoridades, sin diferencias políticas, para desarrollar proyectos que permitan generar empleos para esta zona”

Ayer, el alcalde de Linares, Mario Meza, se reunió con los parlamentarios de la región y sus representantes, para proyectar y comprometer un trabajo en conjunto que permita desplegar nuevas estrategias mediante las cuales se pueda definir un desarrollo para esta zona del Maule.

El jefe comunal entregó una carpeta con todas las propuestas que necesita Linares, sus requerimientos y financiamientos, para sociabilizarlas y de esa forma aunar esfuerzos y lograr el anhelo de dejar atrás los negativos índices económicos que empañan la realidad local.

“Hemos querido dar a conocer toda la cartera de iniciativas públicas que tiene el municipio local desde la Secretaría Comunal de Planificación, donde vamos a solicitar recursos en el ámbito regional y nacional, para que ellos conocieran esta cartera de proyectos, que nos apoyaran solicitando estos recursos económicos. Pero particularmente, que también lo hicieran como sus propios proyectos, porque son proyectos que benefician no solo a Linares, sino también a la provincia y a todo el Maule sur. Uno de los temas trascendentales también tocados, dice relación con la re licitación que va a generar lo que es la carretera 5 Sur Talca Chillan, como otra serie de iniciativas, por ejemplo, lo que es recuperar la ex dependencias de Cema Chile para un Centro Integral del Adulto Mayor, la próxima semana ya tenemos una visita, estamos esperando que ese terreno se pueda traspasar al fisco de Chile, y ahí yo he tenido conversaciones con autoridades del Gobierno Regional para que nos financien este Centro Integral para nuestros adultos mayores” indicó el alcalde.

En relación a los programas Pro Empleo, anunciados para el mes de septiembre, la autoridad señaló que “la próxima semana, terminando agosto, tenemos la última reunión para ver cuando se nos van a traspasar los recursos por parte del Gobierno central. Nosotros ya presentamos el proyecto, ya tenemos la nómina de las 250 personas, ahora tiene que cumplir la palabra el Gobierno del Presidente Piñera respecto del traspaso de estos recursos”.

DIPUTADO RENTERIA

Por su parte, el diputado Rolando Rentería señaló: “aquí tenemos claro que esto no se mueve solo, tenemos que estar todos los parlamentarios, concejales, el alcalde, la Gobernadora, el Intendente, los ministros todo enfocados en el desarrollo de las provincias de Linares y Cauquenes que tienen un nivel socioeconómico bastante bajo. Felicito al alcalde Mario Meza que haya tenido esta iniciativa, es importante que todos estemos enfocados en poder desarrollar nuestra zona en buena forma. Yo no podía restarme de esta reunión, fui alcalde y concejal, le debo mucho a la Municipalidad de Linares y hoy como parlamentario tengo que apoyarla para que pueda hacer una buena labor a nivel comunal”.