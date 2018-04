Crónica 07-04-2018

Alcalde Mario Meza y dirigentes vecinales se reúnen con Seremi MOP para apresurar proyectos de agua potable

El alcalde de Linares, Mario Meza, junto a dirigentes vecinales de los comités de agua potable rural de El Jordán del sector de la Villa Nueva Jerusalén, comité Ballica Norte y comité El Tranque de Vara Gruesa, como así mismo los vecinos que están circundantes a las obras del Colector Cuéllar en su cuarta etapa de ejecución, se reunieron con el Seremi de Obras Públicas con el objetivo de ver la situación y apresurar los proyectos de agua potable para sus respectivos sectores.

El edil de la ciudad, Mario Meza Vásquez comentó que “hemos tenido una reunión tremendamente provechosa con el Seremi de Obras Públicas, el linarense y nuestro amigo, Francisco Durán Ramírez, se nos ha informado de los estados de avance de los proyectos de conservación de APR. En el caso de la Ballica norte está muy avanzado en su proceso de licitación, la apertura económica y técnica está proyectada para los próximos días y se espera que este año estén ya las obras de mejoramiento y conservación. Respecto del proyecto de El Tranque, recién se va a determinar el punto de captación y se encuentra en la etapa de prefactibilidad, noticia que el Seremi personalmente va a transmitir en terreno a los vecinos. En lo que respecta al proyecto de Nueva Jerusalén, lamentablemente no se presentó ninguna empresa a la licitación, por lo que este año se van a levantar las torres para renovar el proceso de licitación. Finalmente, respecto de las obras de mitigación del Colector Cuéllar en cuarta etapa de ejecución, el Director Regional de la DOH va a concurrir a terreno la próxima semana para determinar las medidas a tomar, profundizar pozos, cambiar tuberías y determinar soluciones concretas”.

Por su parte el Seremi del MOP, Francisco Duran indicó que “nos hemos reunido junto al Alcalde de Linares con una delegación cuantiosa de vecinos para abordar sus problemas, hemos revisado los proyectos más emblemáticos y en el caso de los APR de Linares les dimos a conocer la verdad de la etapa en que se encuentra cada una de estos requerimientos, fijamos un plan de trabajo serio y responsable para no sobre endeudar a la población con falsas esperanzas. Respecto al colector Cuellar, la conclusión es que cuando esta obra esté finalizada los pozo que se vieron afectados se van a recuperar y por mientras vamos a trabajar en soluciones intermedias hasta que todo vuelva a la normalidad”.

La dirigente vecinal, Pamela Troncoso, presidenta de la junta de vecinos Villa Luis Navarrete Carvacho, valoró la gestión para abordar directamente sus inconvenientes. “Esta fue una reunión súper productiva con el Seremi y el Alcalde de Linares, se abordaron distintos temas de agua potable y colectores y a todos se le dieron respuestas y noticias concretas ya que no se le mintió a nadie. Me encantó la reunión, nos vamos esperanzados, creemos que es una gestión positiva y nos queda seguir trabajando para que se materialicen nuestros requerimientos”, afirmó.

Finalmente las autoridades indicaron que se fijó una visita en terreno para el mes de mayo de modo de seguir avanzando en la materialización de estos proyectos de APR.