Crónica 26-04-2017

Alcalde Meza: “Es de extrema gravedad lo ocurrido con el destino de alimentos en funciones de cine en el Teatro Municipal”

Categórico fue al alcalde de Linares Mario Meza para referirse a los cuestionamientos que tuvo el destino de los alimentos que entregó el público para asistir a funciones de cine en el Teatro Municipal, en la anterior administración. “Lo ocurrido fue de extrema gravedad, ya que los alimentos no fueron a dar a las personas supuestamente beneficiarias que eran familias vulnerables, tal como lo consigna el informe del dictamen de la propia Contraloría de la Región del Maule”, afirmó.

La autoridad sostuvo que aparte de esta situación, “el informe de la Contraloría Regional del Maule indica que la exigencia de alimentos no perecibles en el Teatro Municipal para exhibir películas en el mes de julio del año pasado, no se ajustaba a derecho”.

“No obstante- agregó- lo peor es que no existieron registros de los alimentos no perecibles que ingresaron al Teatro, no se almacenaron en alguna bodega donde existiera algún inventario, no se conocen los mecanismos utilizados para entregarlos de manera objetiva, y además consultadas algunas personas supuestamente beneficiarias, indicaron que jamás recibieron beneficio de alimentos”.

PROCESO SUMARIAL

“Por lo demás, la Contraloría indica conjuntamente a estas irregularidades, que se debe informar en un plazo de 30 días cuatro procesos sumariales que están pendientes, respecto a la funcionaria municipal Patricia González, en ese entonces encargada del Teatro”.

“Debo aclarar que esta funcionaria fue nombrada en un cargo de planta por la anterior administración, respecto a lo cual no tenemos cargo que formular, sino que solamente generar la apertura de estos sumarios y que los fiscales sumariales puedan sugerir alguna medida disciplinaria y que nosotros tenemos que evaluar antes de remitirla a la Contraloría”, aseveró el alcalde Mario Meza.