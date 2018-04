Cultura 18-04-2018

Alcalde Meza inaugura nuevo espacio para hacer música en Escuela Graciela Letelier

Los alumnos de la Escuela Graciela Letelier de la localidad de Vara Gruesa cuentan con una nueva sala multipropósito que les permitirá desarrollarse específicamente en el ámbito de la música. Un espacio que cobijará la formación diferenciada de Educación Artística, ofreciéndoles a los jóvenes la posibilidad potenciar y descubrir sus aptitudes y talentos artísticos.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde Mario Meza, quien junto a la comunidad educativa de Vara Gruesa valoraron este gran avance para la escuela, instancia en la que además pudieron disfrutar de la presentación de la Banda del Colegio y Quinteto de Vientos, pertenecientes al propio recinto educativo.

El Alcalde destacó que con esta nueva sala se da cumplimiento a la necesidad de las estudiantes de contar con las herramientas necesarias en su escuela para poder desarrollar un taller artístico. “La música es un idioma universal que traspasa edades y color de piel. En el caso de Vara Gruesa hace un tiempo un grupo de niños inició una orquesta y no tenían donde ensayar, por eso nosotros estamos inaugurando esta sala multipropósito que va servir no solamente para que puedan desarrollar su talento musical, sino para otras disciplinas”.

Por su parte, Francisco Muñoz, Director de la Escuela Graciela Letelier comentó: “para nosotros es un gran apoyo que nos esté llegando un domo, porque ya que estábamos con problemas de espacio y necesitábamos dependencias para funcionar con nuestros alumnos, tenemos harto espacio libre de campo pero no tenemos salas u oficinas, así que esto realmente es muy valorable y quienes más lo van a aprovechar serán nuestros estudiantes”.

De este modo y gracias a este nuevo espacio de infraestructura, los estudiantes de Vara Gruesa podrán hacer música; es decir, escuchar, interpretar, crear, comentar, analizar e investigar un fenómeno sonoro, adquiriendo competencias para especializarse en las diversas áreas de este arte.