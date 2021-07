Deportes 16-07-2021

Alcalde Meza molesto por la enajenación de dos hectáreas de Deportes Linares





Dijo que “es una situación grave e irresponsable”

Es la primera vez que la autoridad comunal, Mario Meza Vásquez se refiere al tema de la venta de las dos hectáreas del club albirrojo. “Lamentablemente me enteré por terceras personas de la enajenación de más de dos hectáreas de estas 5,3 que están a un límite del plano regulador y se enajenan dos hectáreas y sin una asamblea. Lo quiero decir con todas sus letras es una situación grave e irresponsable”.

“Yo creo que, por Linares, por los socios y por aquellos hombres que se colocaron la mano en el bolsillo, porque hubo personas de carne y hueso, que ya no están y que utilizaron su dinero para comprar estas hectáreas, el venderlas de esa manera es algo irresponsable. Cualquier persona sabe que aún en momentos de crisis, siempre la tierra, la propiedad, los inmuebles no hay que venderlos, al contrario, hay que intentar resguardarlos. Creo que la situación es muy delicada, y el concejal Cristian González Monsalve, con quien conversé el tema, me decía hay que replantearse el apoyo económico a Deportes Linares en este nuevo escenario, que está al margen del desarrollo de la práctica deportiva. Honestamente pienso que los socios se merecen una explicación, porque despojarse de estas hectáreas de terreno, que les costó hace 25 años a personas que se metieron la mano en el bolsillo, es una falta de respeto. En este sentido yo no quiero ser más papista que el Papa, pero cuando hablamos de transparencia fiscalicen todas las cuentas municipales Hemos suscrito un convenio con la Contraloría Regional del Maule, para que cuando quieran el Ministerio Público y los Tribunales Ordinarios de Justicia, hagan el trabajo que tengan que hacer”.

Meza agregó que “esta situación de Deportes Linares no puede quedar así, como que se vendieron dos hectáreas por una deuda. Nosotros estábamos disponibles, el Administrador John Sancho conversó con el directorio y él dijo esperen para el segundo semestre, veamos las arcas municipales, pero despojarse de dos hectáreas de terreno es una situación que yo para nada como ciudadano común y corriente puedo avalar”.

En torno al apoyo de 40 millones de pesos para la institución manifestó que “lo que pasa es que la palabra empeñada se cumple, pero cuando las situaciones y las circunstancias se mantienen y se cumplen, si estas cambian, la palabra empeñada al menos permite entrar la reflexión, es decir veamos los números, por qué no le explicaron esto a la comunidad, ¿por qué entonces ahora requieren 40 millones de pesos?, si fueron capaces de enajenar dos hectáreas de terreno. Porque tengo esta posición hoy y soy quizás un poco más duro en mis palabras , porque yo como alcalde de Linares siempre he apoyado junto al concejo municipal a la institución y lo puedo decir con orgullo que hemos sido el gobierno comunal que más ha apoyado a Deportes Linares , no siendo yo el hincha número uno ni el líder del fútbol , ustedes nunca me han visto todos los fines de semana en el estadio , pero tengo un compromiso con mi ciudad y creo que esta situación debe ser al menos explicada a los más de 300 socios que no estaban de acuerdo con esta medida, inclusos algunos estas muy molestos con esta determinación que se concretó con la venta de los terrenos”.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo



----------------------------------------------------



FUTBOL AMATEUR SEGUIRÁ ESPERANDO

Cuando los futbolistas ya comenzaban a sacar lustre a sus zapatos de fútbol por el avance de la ciudad al plan paso a paso a la Fase 3, llegó la medida que echó por tierra todas las aspiraciones y la espera de la vuelta a las canchas. El edil Mario Meza, indicó que “por expresa decisión de la autoridad sanitaria, el fútbol amateur no puede utilizar las canchas propias o los recintos municipales, es una prohibición de la autoridad sanitaria”.

La respuesta de los presidentes de las asociaciones, no se hizo esperar y reaccionaron de inmediato, señalando que no es pareja la medida para todos: “nosotros, vamos a conversar y esperamos la próxima semana, tener alguna respuesta del ente sanitario, para que nos clarifique esta resolución. No es posible que en algunos recintos deportivos se autorice a jugar en canchas que son más pequeñas que las del fútbol amateur, esto es una discriminación”.

