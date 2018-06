Crónica 14-06-2018

Alcalde reconoce a liceo Valentín Letelier como mejor rankeado en Simce de la región del Maule

Ayer, el Alcalde Mario Meza, compartió con estudiantes que rindieron el SIMCE 2017, los cuales –superando sus propias marcas- lograron posicionarse como los mejores de la región, un logro que tiene muy orgullosa a la comunidad valentiniana y a la educación municipalizada comunal.

Isabel Rodríguez, directora del establecimiento, señaló que “con estos resultados podemos afirmar que somos el liceo municipal más importante del Maule Sur, que la excelencia no tiene nada que ver con la vulnerabilidad social de los estudiantes y que querer es poder”.

Por su parte el alcalde Mario Meza declaró que “el liceo Valentín Letelier es el mejor liceo de la séptima Región”. Junto con ello felicitó a toda la comunidad y especialmente a los estudiantes y profesores por este innegable logro, que “nos enorgullece a todos y que implica mucho esfuerzo, dedicación y responsabilidad”.

Los estudiantes que se dirigieron a la audiencia coincidieron en que este resultado es un trabajo transversal en el que están involucrados los directivos, UTP, profesores, asistentes de la educación, apoderados y también el sostenedor municipal que agiliza la gestión.

Si bien no hay unanimidad respecto a la aplicación de las pruebas estandarizadas, estas son una herramienta que generan conocimiento para que el MINEDUC pueda tomar decisiones para las futuras políticas educacionales asociadas a los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), anteriormente llamados Otros Indicadores de Calidad, que son un conjunto de índices acerca de la calidad de la educación, más allá del conocimiento académico.

Este es un positivo momento para la comunidad valentiniana, que no es fruto del azar, sino de un trabajo serio y reflexivo, producto de una dirección que motiva, lidera y compromete a toda la comunidad en el proceso educativo, y de una Unidad Técnico Pedagógica que define claramente las líneas de trabajo del profesorado, asiste y refuerza las prácticas pedagógicas, entrega los espacios necesarios para la reflexión, el trabajo colaborativo y el intercambio y modelación de las metodologías aplicadas al aula.