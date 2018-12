Deporte 21-12-2018

Alcalde reconoce resultados de deportistas linarenses del tiro con arco

En la Sala de Concejo del Edificio Consistorial, la autoridad comunal realizó un reconocimiento público a las Vice Campeonas Nacionales de Tiro al Arco. Se trata de las deportistas linarenses María Francisca Biava Rojas (Cadete), Bernardita Biava Rojas (Infantil A), y Emilia Méndez Fierro (Infantil B), quienes obtuvieron simultáneamente el Segundo Lugar del Campeonato de Chile en sus respectivas categorías, evento realizado en Santiago el pasado 23 - 25 de noviembre.

El Alcalde Mario Meza quiso hacer público estos resultados pues realzan el nombre de la comuna y demuestran que el esfuerzo y compromiso por lo que se hace permite obtener buenos resultados. “Les hemos hecho un reconocimiento a tres destacadas deportistas del tiro con arco de nuestra ciudad, quienes después de cuatro años de trabajo intenso, María Francisca, Bernardita y Emilia, han logrado posicionar a la ciudad, en distintas categoría y resultados, como vice campeonas en esta disciplinas. Que es lo que quiere decir esto, que los resultados no están solo concentrados en Santiago, sino también esta nuestra comuna; ellas han llevado el nombre de la ciudad a lo más alto de este deporte y no es fruto del azar, es producto del esfuerzo disciplinado, entrenando de lunes a sábado y donde además una de ellas es seleccionada nacional, lo que nos prestigia aún más”, manifestó el jefe comunal.

María Francisca Biava señaló: “llevo hartos años en el deporte, conozco harto la disciplina, se hacen muchos buenos amigos, se viaja harto a Santiago, hay que poner harto esfuerzo y estudiar a la par que es el sacrificio más duro, hay que compatibilizar las dos cosas, pero al final de todo vemos los resultados y nos quedamos felices con eso. Agradecemos este reconocimiento, valoramos que se hayan dado cuenta de los logros que hemos obtenido durante el año”.

En tanto, Soledad Rojas, entrenadora del Club Quázar Arquería Linares comentó que “desde el año pasado me hice cargo de este club, sigo preparándome en Santiago, en un curso de Alto Rendimiento por Parte del Comité Olímpico, porque Linares ya está en el alto rendimiento, por eso seguimos preparándonos, tenemos un equipo de 20 deportistas y una selección de Linares de 4 jóvenes. Nestra expectativa es llegar A los primeros lugares el próximo año”.

Finalmente, la Corporación Municipal de Linares ha comprometido sus esfuerzo en apoyar lo que será la realización del “Campamento Concentrado Febrero 2019”, donde el Club Quázar Arquería Linares será el anfitrión de más de 70 deportistas, los mejores arqueros de cada club, junto a la Selección Nacional, Técnicos y Jueces, evento que por vez primera se desarrolla fuera de Santiago, gracias al desempeño de estas jóvenes locales. Esta actividad se realiza previo a los torneos clasificatorios para los campeonatos internacionales, donde el próximo 8 y 9 de febrero se realiza el Campeonato Sub 20 de Chile, clasificatorio al Grand Prix de México, oportunidad en la que el head coach nacional, Junior Bolaños, va a trabajar durante siete días potenciando a la Selección y a todos los deportistas de proyección y formación del tiro con arco.