Crónica 11-07-2018

Alcalde recurre a la SEC por recurrentes cortes de alumbrado público en Linares

Ante la reiterada ocurrencia de cortes del suministro eléctrico que han afectado a diversos sectores de la ciudad, perjudicando el correcto funcionamiento de los servicios del alumbrado público, el Alcalde de Linares, Mario Meza, determinó interponer un reclamo y solicitar una intensa fiscalización ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, para asegurar la continuidad del suministro.

La autoridad comunal explicó que esto se debe a que se requiere un pronunciamiento claro respecto del “Reglamento de seguridad de instalaciones destinadas a la producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica”, norma NSEG. 6 E.n. 71 de “Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas”, en relación a la distancia mínima entre una línea de baja tensión y una línea de corriente débil, dado que algunas compañías de cableado no estarían cumpliendo con las distancias de seguridad, provocando con esto la continua interrupción en el alumbrado público en las calles de la ciudad lo que produce una inseguridad en la comunidad.

“Desde el municipio local nos cansamos de la pésima calidad de servicio que actualmente está prestando en nuestra ciudad, en algunos sectores, en algunas calles, la empresa CGE Distribución de Linares. Lo hemos señalado de forma clara y tajante, toda vez que hemos hecho un reclamo formal al Director Regional, Francisco Valdebenito, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con la finalidad de que pueda fiscalizar en terreno el servicio deficitario que está prestando dicha compañía en nuestra ciudad”, manifestó la autoridad.

Junto a lo anterior el edil indicó que “esto se debe única y exclusivamente a que compañías de telefonía, empresas de televisión por cable y otras asociadas le arriendan a CGE Linares las líneas de apoyo de alumbrado público para prestar sus servicios. No respetando con eso los espacios mínimos que estas líneas deben tener, lo que ha provocado que vecinos de Linares hayan permanecido a oscuras a altas horas de la noche. Por lo anterior, iniciaremos las acciones legales pertinentes, en las próximas semanas, esperando la resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”.

Meza subrayó que “queremos ser muy claros con la comunidad que en nada tiene que ver la instalación de las más de 9.000 luminarias en base a tecnología LED en nuestra ciudad. El cambio masivo de luminarias ha sido un éxito, en avenidas como Aníbal León Bustos o Presidente Ibáñez no hemos tenido ningún defecto y en general los problemas que hemos tenido tienen relación con el servicio que entrega la Compañía General de Electricidad, toda vez que ha subarrendando los espacios, no respetando con ello la normativa vigente en esta materia”.