Política 21-03-2021

Alcalde (S) John Sancho: “en Linares no hay sobreprecios en la adjudicación de alimentos”



Reacciones surgieron tras darse a conocer esta semana, que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó crear una Comisión investigadora por la compra de canastas de alimentos durante la crisis sanitaria, con sobreprecios de hasta un 81% respecto al valor de cotización, según pudo establecer la Contraloría General de la República.

Desde el Municipio de Linares, el Alcalde Subrogante, John Sancho, a propósito de denuncias en redes sociales respecto de eventuales adquisiciones sobrevaloradas, señaló que “lamentamos aquellas publicaciones infundadas en plataformas virtuales, que no buscan la verdad, sino más bien un beneficio político electoral… en relación a los informes que han salido en Contraloría, todos los servicios públicos están expuestos a evaluación”.

Agregó que “en el caso nuestro, no hay sobreprecios, no hay un juicio de cuentas como se ha mencionado de mala manera absoluta e irresponsable. Lo que sí hay, son observaciones técnicas y administrativas que se deben mejorar y así lo hemos hecho, nosotros mismos suscribimos un convenio hace 4 años con Contraloría para ir mejorando esos procesos.”

Cabe recordar que la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, deberá pesquisar, además, eventuales conflictos de interés suscitados por la constitución de empresas proveedoras especialmente para esos fines, el pago de sobreprecios en la adquisición de aquellas o irregularidades en la adjudicación de estas, durante el período de pandemia.