Alcalde (s) John Sancho: “Vamos a intensificar la fiscalización este fin de semana”



“Pese a todas las recomendaciones, hay gente que sigue vulnerando las medidas que se han adoptado para resguardar la salud de la gente ante la pandemia del Covid-19, por este motivo este fin de semana largo con motivo de la Semana Santa, se van a intensificar los controles en puntos estratégicos de fiscalización, con aumento de personal”, dijo el alcalde (s) de Linares, John Sancho.

Agregó que la fiscalización será muy rigurosa en el acceso, principalmente a los cajones precordilleranos las 24 horas, y se cursarán multas a quienes no cumplan con la normativa.

“También vamos a aumentar las sanitizaciones en distintos puntos de la ciudad para prevenir los contagios, y reiteramos el llamado a que la gente se quede en casa, ya que tenemos una situación muy delicada con el coronavirus”, indicó.

John Sancho se refirió a lo que sucede específicamente en el callejón Los Leones, acceso por el cual mucha gente busca burlar el control de avenida Aníbal León Bustos, precisando que “no existen medidas que la gente no puede vulnerar cuando hay una falta de conciencia de la comunidad. En todo caso, nos vamos a preocupar de que efectivamente funcione la barrera. Hoy hemos visto a personas que siguen haciendo carreras clandestinas y fiestas que violentan a las policías que están haciendo su labor. Todos podemos tener un análisis de que si está bien o mal implementado el sistema, pero es inaceptable que haya una cultura del desafío a las policías o al personal de salud. Hemos puesto barreras y no las respetan, incluso nuestro personal ha tenido riesgos de atropellos con personas que quieren pasar a toda costa. Por lo tanto, el llamado es reiterado a la conciencia de las personas y a que no salgan de sus casas”.