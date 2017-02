Crónica 23-02-2017

Alcalde (s) Parral por incendio: "Hay 50 personas albergadas, pero no son todos damnificados"

Ayer, al cierre de esta edición, el alcalde subrogante de Parral, Emilio Cisternas, dijo que a 30 kilómetros de la ciudad de Parral están las llamas y que se va alejando hacia el norte. Dijo que desde el martes en la noche la Municipalidad dispuso de dos albergues en donde han podido llegar las personas evacuadas.

"La municipalidad lideró la evacuación preventiva de San Alberto y Catillo y en esa evacuación la gente voluntariamente evacuó las zonas en sus vehículos particulares. Hay apróximadamente 50 personas albergadas, pero no todos son damnificados", informó.

Ayer miércoles trabajaron 16 brigadas en total, 2 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, 9 helicópteros y 4 aviones AT, además del Ilyushin y camiones aljibe tomando en cuenta que se espera una temperatura altísima de 35° y de que además, la situación mucho depende de las condiciones del viento que se den durante la tarde.