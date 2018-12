Nacional 15-12-2018

Alcalde Sharp pide intervención de Presidente Piñera en paro portuario que afecta a Valparaíso

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (MA), hizo un urgente llamado al Presidente Sebastián Piñera a intervenir en la crisis portuaria que afecta a su ciudad, a casi un mes de iniciada la huelga de los trabajadores de la empresa TPS. El jefe comunal aseguró que la situación "ha superado al intendente, a la empresa y la intervención de cuatro ministros de Estado no ha sido suficiente", por lo que apuntó al Mandatario para que tome alguna medida, ya que aún no hay acuerdo entre trabajadores y la compañía. De hecho esta mañana, tras varias jornadas de protesta, desde el gremio anunciaron la radicalización del movimiento y señalaron que si ellos no pueden pasar una Navidad tranquilos, no permitirán el normal desarrollo de la tradicional fiesta de Año Nuevo en Valparaíso.

"Quiero solicitar al presidente Piñera que intervenga directamente en este conflicto, el Gobierno de Chile tiene las facultades a partir del contrato de concesión que hoy sostiene con la empresa TPS para poder obligar a ese concesionario a llegar a acuerdo, a sentarse a la mesa y poder resolver este problema ahora. Valparaíso no puede seguir esperando", señaló el alcalde Sharp. El jefe comunal sostuvo que "no solo se ven afectados los trabajadores, sino también los comerciantes, el turismo y toda la cadena logística portuaria. Entonces nos preguntamos hasta cuándo puede llegar esto si es que no se pone por delante el diálogo". Los trabajadores portuarios han centrado su movilización en tres demandas: no sancionar a los trabajadores en huelga, una mesa de diálogo -ya se acordó para el próximo año- y un bono o préstamo de "mitigación por el desmedro económico sufrido en el último año". Mientras que la empresa portuaria TPS de Valparaíso les ofrece un bono de $400 mil y una giftcard de $150 mil, lo que consideró insuficiente.