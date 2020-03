Crónica 17-03-2020

Alcalde: “Tenemos 50 mil dosis disponibles contra la influenza”

Dada la contingencia nacional es que entre varias medidas del ámbito de la salud, se adelantó el proceso de vacunación contra la influenza. El alcalde de Linares, Mario Meza estuvo presente en el centro neurálgico de esta primera etapa, la Plaza de Armas, lugar donde los adultos mayores tendrán la opción de vacunarse.

“Ya es por todos conocidos la situación a nivel nacional. Los municipios a través de su asociación hemos tomado algunas medidas que creemos que son oportunas que la comunidad conozca. Primero que seamos responsables con lo que significa este virus que no tiene antídoto conocido, pero que también aprendamos de manera responsable de los países que son desarrollados y cómo ellos se han comportado ante esto!.

“Lo segundo es que les quiero mencionar que tenemos 50 mil dosis disponibles contra la influenza para la población objetivo, con estas dosis estaremos en las cuatro esquinas de la Plaza de Armas, lugares que van a ser acondicionados. Atenderemos a contar de las 09:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas. La vacunación se extenderá hasta el día 15 de abril. El público objetivo son las personas adultos mayores (mayor de 65 años) y en el caso de los niños menores de 10 años, las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos y los postrados. “Estos últimos serán inmunizados en sus domicilios y los niños, por su parte, serán vacunados en sus establecimientos educacionales”, indicó el edil.



CORONAVIRUS

En el lanzamiento de la campaña la directora de salud comunal, Mirtha Núñez, hizo un claro llamado en torno al “Coronavirus” y la preocupación que hay en la comunidad. “Nosotros queremos llamar a la población a la calma, a la observación de las medidas preventivas y promocionales respecto a lo que estamos enfrentando como país. Recuerden que estamos en presencia de una pandemia, entramos a la cuarta etapa porque tenemos un ascenso sostenidos de caso, por eso el Presidente de la República en conjunto con el Ministro de Salud declararon que estamos en esta fase que implica mucho más vigilancia, mucho más control. Qué es lo importante en la comuna, es que nosotros no tenemos circulando el virus en la ciudad, por lo tanto, como no es así, el alcalde ha adoptado un montón de medidas que nos permiten controlar la presencia del virus entre nosotros, para eso todos nos tenemos que cuidar. Usar las normas de higiene básicas, lavarnos las manos, en forma preventiva cada vez que estamos en contacto con objetos que puedan estar contaminados, tener los espacios limpios, saneados y los saludos hacerlos en forma conservadora para no estar en contacto con las mucosas o las secreciones de algún posible infectado, al toser debemos tomar las medidas nacionales, de cubrirnos la boca y luego también lavarnos nuestras manos. Estas son las medidas básicas que queremos que la población aplique para poder controlar la posibilidad de infección masiva”.



COLEGIOS

A lo anterior se suma el cierre de colegios y jardines. “Todos los establecimientos de la comuna que dependan del municipio por de pronto, están completamente cerrados, hay turnos éticos, solamente asistentes de la educación, personal administrativo y/o profesores que eso lo va determinar cada dirección de establecimiento, en el mismo lugar están disponibles las colaciones en frío, tanto como desayuno, almuerzo y colación”, añadió el alcalde Mario Meza.

Por su parte, para los funcionarios municipales también se entregó algunas recomendaciones. “Algunas medidas municipales que es del caso conocer, en primer lugar, las oficinas municipales con atención a público se mantendrán abiertas, con las medidas sanitarias de rigor, se limpiará el lugar de atención, deberán ser a más de un metro de distancia para eso nosotros estamos comprando desde un tiempo a esta parte alcohol gel, mascarillas y dispensadores para que estén disponibles. En segundo lugar, los funcionarios municipales que son adultos mayores también les hemos sugerido que no asistan a sus lugares de trabajo; en tercer lugar, se están instalando afiches en todas las oficinas con todos los síntomas y medidas de precaución.



SUSPENSION DE ACTIVIDADES

Y cuarto lugar como medida presidencial se han suspendido todas las actividades masivas de más de 500 personas y en el plano local se postergan todas las reuniones con las juntas de vecinos urbanas y rurales, las inauguraciones, “también lo que habíamos contemplado del Sudamericano de Vóley Playa, La Fiesta del Ají y la Fiesta de la Cruz de Mayo. Se suspenden asimismo los talleres deportivos en las sedes comunitarias y al aire libre y también las actividades en el Teatro Municipal de nuestra ciudad”, dijo el jefe comunal.