Deporte 19-08-2018

Alcalde y Club Casal se reunieron para unificar fuerzas y hacer realidad el proyecto de un Complejo Atlético para Linares

Durante la semana por fin se concretó la tan ansiada reunión entre la primera autoridad comunal y los dirigentes del Club Casal. Después de una intensa campaña en redes sociales para llamar la atención no sólo de quienes están al mando de la comuna sino también de la comunidad, incluso con figuras nacionales que dieron su total respaldo al tan ansiado proyecto de estadio atlético para nuestra ciudad.

El alcalde Mario Meza dijo que este tema lo habían conversado con el presidente del Club Casal, Cristián Alfaro: “hemos reactivado el proyecto del complejo atlético para Linares. Hay un presupuesto que está comprometido por el gobierno regional de más de 5 mil 500 millones de pesos. Con el Intendente hablamos de obras que hay que llevar a cabo en nuestra ciudad y que puedan generar trabajo tras el cierre de la planta Iansa. Yo le había comentado a Cristian y Mariela que ya habíamos licitado y estaba adjudicado lo que es el estadio de impacto medio ambiental. Porque el año 2017, los diálogos entre el municipio y el gobierno regional estuvieron enfocados a tres aspectos básicamente: primero lo que tiene relación con la actualización económica o presupuesto en las propias palabras de la Seremi del Deporte Alejandra Ramos, con quien también ratificamos privada y públicamente este compromiso del complejo atlético. Ella manifestó que a lo mejor el presupuesto sería insuficiente, por lo tanto, hay que actualizarlo ante el Ministerio de Desarrollo Social y ante el Gobierno Regional. En segundo término, tenemos que realizar actualizaciones respecto de algunos proyectos civiles; por lo tanto, vamos a iniciar ese proceso de actualizar esos proyectos, pero también lo que se requiere el estudio de impacto medio ambiental. Nosotros contratamos ya a una Consultora una persona que se hará cargo y ese el primer paso para iniciar otras gestiones que están pendientes. Todos los proyectos de inversión pública tardan tiempo y años. Se lo manifesté también en una conversación privada a Casal, que si eventualmente al 31 de diciembre queda sin efecto o caduca el RS (Resolución Favorable), tendremos que actualizar esa resolución y vamos a continuar adelante con ese proyecto”.

En tanto José Méndez, profesor de la disciplina del atletismo por muchos años y gestor de este ambicioso proyecto fue claro: “mientras no vea algo tangible este proyecto seguirá siendo nada más que un sueño. Quiero ser bien sincero mientras esto no se haga realidad seguiremos soñando con lugar como se merecen nuestros atletas, pero confiamos en que esta cita puede ser la definitiva porque en las condiciones en que está el estadio en estos momentos ya no se puede trabajar. Nos faltan los espacios para practicar todas las pruebas que tiene esta disciplina. Necesitamos una pista de 8 andariveles y por supuesto las comodidades para que todos los deportistas puedan realizar los entrenamientos como corresponde. Si queremos triunfos y medallas estos chicos se merecen tener un estadio atlético con el cual todavía seguimos soñando”.

“NO QUEDAMOS CONFORMES”

El presidente de Casal, Cristian Alfaro no quedó muy contento con esta cita en terreno del alcalde y algunos concejales: “quiero ser franco, si no fuese por la presión de nuestro Club, nada habría pasado. Hubo un compromiso de la autoridad de hacer este estudio en el mes de enero del presente año y lamentablemente no dio la orden para realizarlo. No estoy cien por ciento convencido, esperamos seguir adelante integrando una mesa de trabajo con la Red Extraescolar y la Municipalidad para poder ver los avances del proyecto con el fin de que no pierda el RS”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo