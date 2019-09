Crónica 11-09-2019

Alcalde: “Ya está todo listo para la Fiesta de la Chilenidad”

El alcalde de Linares, Mario Meza, dijo estar muy optimista respecto al resultado que tendrá la tercera versión de la Fiesta de la Chilenidad organizada por el municipio y que se realizará entre el 17 y 21 de septiembre.

Las declaraciones las hizo ayer tras la reunión del Concejo Municipal que no estuvo exenta de polémica ya que las concejalas Myriam Alarcón y Paula Rodríguez, además del concejal Jesús Rojas, no aprobaron el presupuesto de 140 millones de pesos, por considerarlo excesivo.

“Hay más de 60 puestos de gastronomía y artesanía, y se ocuparán los mismos metros cuadrados del año anterior, en el principal paseo público de la ciudad, y para este año esperamos más de 70 mil personas”, indicó.

“La Fiesta se inaugura el martes 17 a las 19.30 horas en el escenario gigante que se levantará en la Plaza, con un show espectacular, el que se irá replicando con diferentes artistas hasta el sábado 21 a la medianoche”, explicó.

El jefe comunal recordó también que al mediodía también está prevista la actuación de algunos grupos musicales para amenizar la hora del almuerzo.

Entre los artistas que actuarán los diferentes días mencionó a Santo Pecado, Frutos de mi siembra, Panorama, Los Huasos de Algarrobal, Jato Cabello, Alejandro Toro, Sones de México, Banda Brava, Sonora Barón, Gepe, Daniel Muñoz, Marca Registrada, Tequila y la Sonora de Tommy Rey.

PRESUPUESTO

Consultado respecto a la polémica por el tema del presupuesto, el alcalde respondió que “se incrementó por el nivel que tendrá la fiesta, y no me extraña la oposición de tres integrantes del Concejo, que han sido los mismos que se han opuesto anteriormente a la iluminación Led y al arreglo del trébol de acceso, pero Linares se construye siempre con la mayoría”.

Precisó que los recursos incluyen el evento artístico, “pero también lo que significa encarpar, los baños químicos y la velada boxeril que estamos preparando. Y lo que podemos asegurar es que la fiesta será tranquila y segura para las familias linarenses”.

CONCEJAL

Uno de los concejales que se opuso a la aprobación del presupuesto fue Jesús Rojas, quien argumentó que año por año el valor de la Fiesta de la Chilenidad ha ido aumentando, este año se habló de 90 millones de pesos, pero hace un par de meses se suplementó en 30 millones, y ahora se nos pide más. Es un gusto que nos damos los linarenses, pero no soluciona los problemas reales de la gente. Y el municipio está para solucionar los problemas de verdad de la gente, y no puede concentrarse todo en la plaza, a diferencia de lo que ocurre en las poblaciones”.