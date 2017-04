Política 16-04-2017

Alcaldes del Maule “en estado de alerta y dispuestos a ir a la cárcel” por bono SAE

En estado de alerta y dispuestos a ir a la cárcel, por no tener los recursos para pagar las deudas relacionadas al Bono Proporcional de la Subvención Especial SAE, se manifestaron los alcaldes de la Región del Maule, luego de reunirse con la Ministra de Educación Adriana del Piano, en la búsqueda de soluciones a esta situación que reviste carácter de catastrófica.

Así lo señaló el alcalde de Pelarco y Presidente de la Asociación de municipalidades del Maule, Bernardo Vásquez, el cual calificó la situación como catastrófica debido a que los municipios, especialmente los más pequeños y rurales no cuentan con los recursos financieros para cumplir con este pago que demanda el magisterio.

El edil recordó, que la Corte Suprema ha fallado en favor de los profesores y por tanto el futuro no se ve muy auspicioso en términos de lograr una salida a esta grave problemática, que no solo afecta a municipios maulinos, ya que se trata de un tema de carácter nacional y de manera transversal a cualquier consideración política.

Dado el actual escenario, el alcalde Vásquez, señaló que los alcaldes se han declarado en estado de alerta y por ende están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias.

Agregó, que dada la magnitud de la deuda no hay ni siquiera recursos en las arcas fiscales para cancelar este bono. Incluso tras los fallos favorables de la Corte Suprema, se podría llegar a retener el fondo común municipal, la subvención escolar y el per cápita de salud, situación que podría derivar en un daño de consecuencias insospechadas.