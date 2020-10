Nacional 02-10-2020

Alcaldes evalúan autorizar show pirotécnico de Año Nuevo en Valparaíso



El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, adelantó que pese al Covid-19, se está evaluando la realización del tradicional show pirotécnico de Año Nuevo en el mar este 2020, uno de los eventos de fin de año que más público convocan a nivel nacional.

"Sin duda, el Año Nuevo en el mar y los fuegos artificiales en el borde costero de la quinta región son una tradición y una herramienta muy importante para la reactivación económica de Valparaíso", reconoció el jefe comunal, pero agregó que aún no se define "cuál es la mejor alternativa ante la pandemia en Valparaíso".

"Desde luego, está descartada absolutamente la fiesta que se realiza en la Plaza Sotomayor, y vamos a estar en conversaciones con el alcalde de Concón y la alcaldesa de Viña del Mar para tomar la mejor decisión pensando en el futuro económico y en la salud de las personas", precisó Sharp.

De momento, el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, se negó a instalar puntos de lanzamiento en la costa de su comuna para evitar aglomeraciones que provoquen eventuales contagios: "Tenemos un contrato que está vigente, por lo tanto, hemos conversado con la empresa de España para buscar una alternativa, porque este año no van a haber fuegos artificiales nuestros".

Aunque la autoridad admite "lo que significa que la gente venga para el turismo, hoy vamos a buscar las alternativas de privilegiar el tema de la salud, la seguridad, ante una posibilidad de mayores contagios".

En tanto, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, señaló que no quería comprometerse con una decisión sobre este evento, similar a su posición sobre el Festival de Viña de 2021.