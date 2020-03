Crónica 28-03-2020

Alcaldes piden al CNTV emitir contenido educativo por televisión abierta durante la suspensión de clases



"Tenemos sectores completos que lamentablemente no tienen acceso a internet", dijo el Alcalde de Pelarco y Presidente de la Comisión de Educación de la AChM, Bernardo Vásquez.



El Alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, anunció que solicitará al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) transmitir material educacional a través de los canales de señal abierta para aquellos alumnos que no disponen de internet en sus hogares. Cabe recordar que ayer el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases durante todo abril para los jardines infantiles y colegios municipales, subvencionados y particulares, poniendo a disposición una plataforma educativa con recursos para todos los niveles, disponible vía online en la página aprendoenlinea.mineduc.cl.



"El reforzamiento de las clases a través de internet, sobre todo para el mundo rural, es muy complejo. Tenemos sectores completos que lamentablemente no tienen acceso a internet y a esa gente, en la práctica, no le está llegando nada", comentó el jefe comunal en Radio Cooperativa.



En ese sentido, el también presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), manifestó que "le estamos enviando una carta, como Asociación de Municipalidades, al Ministro de Educación y al CNTV, estamos contactándonos con Catalina Parot, porque queremos tener reforzamientos ya no vía online, reforzamientos en la televisión pública". Por su parte, el alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipio Rurales, Cristián Balmaceda, señaló que han tenido que entregar material impreso y facilitar computadores durante estos días. "Es cierto que hay lugares en las zonas rurales donde no hay internet y lo que hemos hecho la gran mayoría de las municipalidades rurales es entregar también material físicamente", dijo. Y añadió: "Como acá en el campo está más diversificada la gente no hay tanta posibilidad de contagio, hemos ido entregando material a las casas o apoderados yendo al establecimiento educacional a buscar materiales".