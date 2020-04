Política 08-04-2020

Alcaldes y Senadora Rincón piden cierre de fronteras en RM y el Maule por COVID 19

Jefes comunales de Maule, San Clemente, San Rafael, Molina, Curicó, Rauco y Romeral, manifestaron su preocupación por el “turismo de cuarentena”, ad portas del fin de semana largo. “Pedimos el cierre de fronteras en la RM y en el Maule, al menos por Semana Santa”, precisaron

La necesidad de que el Ministerio del Interior y la autoridad militar a cargo, adopten medidas de orden público drásticas como el cierre de fronteras de las regiones Metropolitana y del Maule, manifestaron los alcaldes de las comunas de Romeral, Rauco, Curicó, Molina, San Rafael, San Clemente y Maule en una video conferencia que sostuvieron con la Senadora Ximena Rincón, en la que analizaron la forma en que se enfrenta la crisis y las medidas que se necesitan para superarla.

Al respecto, los jefes comunales manifestaron su preocupación por el turismo de cuarentena, que están realizando muchas personas, especialmente de la región Metropolitana, que aprovechando la flexibilidad laboral producto de la emergencia están viajando hasta distintos puntos del país.

“Se necesita cierre de fronteras ahora, porque el fin de semana largo será dramático si no se hace. La Región Metropolitana concentra cerca de la mitad de los contagios y mucha gente vendrá desde allá al Maule, exportando así el virus. Hay que evitarlo y cerrar la RM, así como el Maule, que por el Sur tiene la amenaza de Ñuble, otra zona donde el COVID 19 está causando estragos”, precisó la Senadora.

Agregó que esta medida trasciende Salud y que deben ser analizada e implementada por el Ministerio de Salud y la autoridad militar a cargo. “Los alcaldes tienen razón. La pandemia no se va a detener en los centros de salud. Hay que ser drásticos y cerrar fronteras regionales, sobre todo ahora que viene el fin de semana santo. Si no, podemos tener una explosión de contagios. El Ministerio del Interior debe tener un rol más activo ante este riesgo inminente”, sostuvo Ximena Rincón.

Añadió que hay una disposición enorme de los alcaldes, la que queda de manifiesto en el trabajo que están desplegando, por lo que llamó al Gobierno a escucharlos, ya que el riesgo de un aumento explosivo de contagios que haga vanos los esfuerzos desplegados hasta ahora.