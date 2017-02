Nacional 16-02-2017

Alcaldesa Cathy Barriga en redes sociales: ¿Cuál es la estrategia política detrás de sus posteos?

La alcaldesa de Maipú subió una foto con motivo del Día de los Enamorados que hizo arder las redes sociales. Pero más allá de las críticas, también hubo muestras de apoyo.

La candidatura de Cathy Barriga (UDI) a la alcaldía de Maipú fue una de las más criticadas en redes sociales, siendo su pasado televisivo objeto de burlas. A pesar de ello, el 6 de diciembre se sentó en el sillón edilicio de la comuna, luego de obtener el 35,92% de los votos en la elección municipal e imposibilitando la reelección del DC Christian Vittori. En sus casi dos meses de mandato, la ex consejera regional denunció 42 funcionarios de la municipalidad ante el Ministerio Público por irregularidades, se querellará en el caso Basura e incluso presentó una queja en contra de Mega ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por un diálogo de la teleserie Sres. Papis que la denostaba.

Pero además de esto, ha continuado con su fuerte actividad en redes sociales: Ayer, por ejemplo, subió una fotografía a Instagram donde compartía una mesa con osos de peluche, la cual fue duramente criticada, pero también celebrada por seguidores alcanzando los más de 11 mil me gusta. Incluso usuarios que no simpatizan con su línea política la han defendido. Por ejemplo, en Twitter, Pedro Cayuqueo escribió: "Me encanta sea capaz de reírse de ella misma. Y de quienes la trollean sin pausa". Pero esta imagen no ha sido el único caso, otras publicaciones también han generado controversia. Una de estas fue los uniformes otoño-invierno que diseñó para las funcionarias y en donde la misma alcaldesa lucía el nuevo producto.

El compartimiento en redes sociales de la alcaldesa de Maipú ha sido también sujeto de análisis. Según Cristián Leporati, director de la escuela de Publicidad de la UDP, este no tiene nada de extraño. "Desde que la política se convirtió en un espectáculo más, por el efecto de la televisión, los políticos han actuado bajo esos códigos y Cathy Barriga no es la excepción", aseguró a Emol. En el último tiempo, la irrupción de las redes sociales, los memes y el nuevo perfil del "troll", ha cambiado la dinámica de cómo hacer uso de estas. "Las redes sociales son claves para todos los políticos. Pero hay que usarlas no para informar como un aviso publicitario, sino que para conversar con la comunidad, mostrarse trabajando, en terreno y en su vida privada. Se trata de construir un perfil similar a la estrategia digital de Obama y su fotógrafo Pete Souza", señala el académico. Esto es justamente el plan comunicacional que ha desarrollado la edil de Maipú estos últimos meses. En su cuenta de Instagram personal sube varias fotos diarias sobre las actividades que realiza, el trabajo en comunidad, y además, se da espacio para publicar fotos familiares (ver las fotos al final de la nota).