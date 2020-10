Crónica 03-10-2020

Alcaldesa de Parral anunció que colegios municipales no regresarán a clases presenciales durante este año

La Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, anunció que se tomó la decisión que los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna, no regresen a clases presenciales durante lo que resta del presente año 2020.



Esto, según expresó la primera autoridad local, considerando que no están dadas las condiciones sanitarias adecuadas, para que los estudiantes retomen sus actividades en las diferentes unidades educativas.



La decisión se estableció en conjunto con el Departamento Municipal de Educación (DAEM), luego de analizar el panorama de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, y como resguardo de la integridad de los propios alumnos y sus familias.



En este sentido, la jefa comunal mencionó que “creemos que esta es la decisión más acertada. No están dadas las condiciones para que nuestros estudiantes retomen sus clases de manera presencial, y su salud y la de sus familias, es lo primordial para nosotros”.



Respecto de los colegios subvencionados y particulares subvencionados, la edil indicó que “queremos hacer extensiva la invitación para ellos, para que se sumen a esta iniciativa, y puedan considerarla para sus respectivos establecimientos”.