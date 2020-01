Crónica 09-01-2020

Alcaldesa de Parral presentó recurso de protección por vulneración de garantías constitucionales

La Alcaldesa de Parral, Paula Retamal Urrutia, presentó en la Corte de Apelaciones de Talca, una acción de protección de garantías constitucionales.



Esto, respecto de las acusaciones realizadas por parte del particular David Ignacio Candia Urrutia, a través de una publicación efectuada en su cuenta personal de la red social Facebook, el pasado 22 de diciembre de 2019.



Estas acciones, configuran una clara vulneración de los derechos y garantías constitucionales, contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del derecho a la integridad psíquica de la persona, y el derecho al respeto y protección a la honra de la persona y su familia.



En este sentido, la primera autoridad local mencionó que “yo como figura pública, estoy abierta a recibir comentarios, críticas y cualquier acotación respecto de mi labor profesional. No obstante, no podemos permitir que la mentira y las faltas de respeto, guíen el actuar de nuestra comunidad, ya que me acusó de haber cometido una estafa”.



La jefa comunal agregó que “con esto, quiero sentar un precedente para evitar que a futuro, personas malintencionadas puedan efectuar este tipo de acusaciones absolutamente falsas, enlodando de manera gratuita mi nombre, y afectando también a mi núcleo más cercano”.