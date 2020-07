Social 21-07-2020

Alcaldesa de Parral solicitó al gobierno acelerar entrega de cajas de mercadería



La Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, solicitó al gobierno acelerar la entrega de cajas de mercadería, donde a la fecha en la comuna sólo se han recibido 2 mil, de un total de 11 mil que debiesen llegar.



Según gestiones realizadas por los alcaldes de la región con los Consejeros Regionales y el propio Intendente Juan Eduardo Prieto, se informó que se destinarán más cajas, con el fin de otorgar la ayuda a todos los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable. No obstante, no ha habido mayor celeridad desde que se entregó el anuncio.



En este sentido, la primera autoridad comunal mencionó que “le pido al gobierno pueda acelerar la entrega de las cajas. Nuestros vecinos lo están pasando mal, y es ahora ya cuando más requieren de este apoyo, y no pueden seguir esperando. Por favor, necesitamos que se acelere el proceso”.



La actual administración comuna ha entregado con recursos propios, alrededor de 3.000 canastas de alimentos, además de gas, leña, harina y otros enseres de primera necesidad; estableciendo el Liceo Federico Heise como centro de acopio, y desde donde a diario se distribuye la ayuda.