Opinión 03-07-2022

Alcances de la reforma tributaria del gobierno



Cuatro proyectos de ley darán sustento a la reforma tributaria anunciada esta jornada por el Ejecutivo, en el marco de la ceremonia efectuada en La Moneda encabezada por el presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, Mario Marcel y con la asistencia del titular del Senado, Álvaro Elizalde, autoridades y dirigentes gremiales y sociales.

Dos de las iniciativas legales se presentarán al Congreso durante este mes julio, mientras que las restantes se concretarán en el cuarto trimestre. Las dos primeras se refieren a un proyecto de ley que incorpora cambios al Impuesto a la Renta, incorpora un Impuesto a la riqueza, limita exenciones e introduce medidas contra a elusión y evasión fiscal. En tanto, el segundo paquete corresponde a las indicaciones que se introducirán al proyecto de ley sobre royalty minero que se tramita actualmente en el Senado.

De acuerdo a lo expresado por el ministro Marcel, mediante la reforma tributaria se estima que la recaudación neta llegará a un 4,1% del PIB en un plazo de 4 años.

El presidente del Senado y parlamentario por el Maule, Álvaro Elizalde (PS), valoró la decisión del Gobierno de presentar esta reforma y también el profesionalismo con que se construyó la propuesta.

Por su parte, el también senador por el Maule, Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la Comisión de Hacienda, expreso que "estamos en un momento complejo económico causado por la inflación por lo que me parece muy poco oportuno el momento en que el Gobierno plantea su mega reforma y sobre todo porque no vengan normas que no combatan la inflación ni incentiven la inversión”.