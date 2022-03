Opinión 24-03-2022

ALCANZAR AL TIEMPO





Alcanzar al tiempo, atraparlo y detenerlo

es lo que se vive en estos tiempos tan difíciles

como un único argumento.

Sólo quieres alcanzar al tiempo

correr más rápido que él,

que las horas sean más cortas

que los dolores pasen luego

que los amores sean en un acto,

satisfacer al máximo nuestro ocio,

en un entretenimiento intrascendente

porque no nos alcanza el tiempo

ni para nuestros arrepentimientos

ni para nuestros pensamientos

queremos atraparlo, para que

nuestros placeres sean eternos,

sin embargo, ni siquiera alcanza

para pellizcar utópicamente la luna

y lograr un poquito de felicidad.

Los hijos crecen muy rápidos

y llegan las muertes de nuestros cercanos

y los nietos ya se está yendo

de sus amparos, para alcanzar

horizontes quijotescos lejanos

que los de antes no pudimos alcanzar

por vivir en tiempos difíciles

que nos dejó atrás, lejos del progreso

quedando atrapado en las desilusiones,

pobreza y fracasos

y el amor se nos escapó, al igual que la paz

y el tiempo se escapó y no hubo

instantes para llorar

ni para cuidar la tierra

¡Adiós tiempo!

La humanidad ha quedado huérfana

sin tiempo, para remediar lo irremediable

entre tantas ruinas, tanta biodiversidad destruida,

tanta ambición, tantos muertos

En estos difíciles tiempos

¡Y el amor! ¿Dónde está?

Humillado, junto al caridad, la justicia,

la hermandad, el perdón, la ternura,

la belleza y la felicidad.

Y tú, poeta. ¿Qué propones?

¡Detener el tiempo, con mi corazón

y mis versos, segundos antes

de la gran destrucción!



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista chileno