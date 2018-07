Nacional 31-07-2018

Aldo Schiappacasse anuncia su salida de Canal 13: "Es una decisión tomada"

El periodista explicó las razones que tuvo para no renovar contrato con la estación del grupo Luksic, luego de 13 años trabajando en ella.

El periodista Aldo Schiappacasse, quien actualmente es uno de los rostros más emblemáticos del área deportiva de Canal 13, anunció su salida definitiva de la estación del grupo Luksic. "Me voy de Canal 13, es una decisión tomada", señaló el comunicador al diario El Mercurio, descartando de plano la posibilidad de renovar su contrato que concluye a fines de agosto.

Además, admitió que desde hace más de un año sabía que no continuaría en el canal: "Lo tenía claro desde que terminó la Copa Confederaciones, desde que asumió la nueva administración, y la disputa fue larga, porque querían mantener y respetar el contrato hasta que hiciéramos la Copa del Mundo". "A mí no me gusta trabajar en un canal que no esté dispuesto a afrontar las transmisiones televisivas como creo que hay que hacerlas. O que no tenga el ímpetu o el entusiasmo necesario para hacer un área deportiva como corresponde hacerla", explicó Schiappacasse. Esta situación se vio reflejada en la transmisión del Copa del Mundo Rusia 2018, en donde los partidos eran emitidos con los especialistas relatando y comentando desde Chile: "Cuando tienes a tu equipo transmitiendo en las mismas condiciones que tienes al espectador, la cantidad de información que se pierde es infinita. Fue muy doloroso transmitir el Mundial en esas condiciones. Retrocedimos mucho en esto". Pese a su inminente salida, el próximo miércoles se estrenará un programa que tuvo al periodista compartiendo la conducción con Francisco Saavedra. Se trata de "Ellos la hicieron", un espacio grabado a comienzos de año y en el que ambos comunicadores compartieron con personas que lograron tener éxito en los negocios a partir de la nada.