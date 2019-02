Nacional 16-02-2019

Alejandra Fosalba tiene nueva casa televisiva tras más de 20 años vinculada al Área Dramática de TVN

Alejandra Fosalba dejó definitivamente los estudios de TVN para unirse a la nueva nocturna de Canal 13. La actriz que se mantuvo hasta 2017 en el canal público, regresa a la estación que la vio debutar en televisión en el año 1990. Fosalba dio inicio a su carrera en el ex "canal del angelito", donde se mantuvo hasta 1994 participando en teleseries como "Fácil de amar", "¿Te conté?" y "Doble juego". Desde ese mismo año, se unió a Televisión Nacional.

Entre las teleseries más exitosas de su carrera se encuentran "Amores de Mercado", "Aquelarre", "Iorana", "Alguien te mira" y "¿Dónde está Elisa?". Según informó la estación del Grupo Luksic, Fosalba se incorporó oficialmente al equipo de AGTV encargado de la próxima ficción que sucederá a "Pacto de Sangre". "Estoy feliz de volver a Canal 13. No me olvido que fue este canal el que primero creyó en mí cuando tenía 19 años. Siento que me incorporo a esta coproducción con AGTV de la mejor forma porque están haciendo teleseries con nuevos aires y me voy a reencontrar con muchos amigos en los que confío totalmente", sostuvo la actriz nacional.