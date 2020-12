Opinión 09-12-2020

ALEJANDRA PIZARNIK Poeta argentina (1936-1972)

"Te odio, te necesito, ven a vivir conmigo, hagamos juntos el odio, el amor, lo que tú quieras pero juntos", un castillo rodeado de fosas, una casa sin ventanas ni puertas. Adentro, amor mío, siempre entre muros mudos y sin sonido y sin palabras y sin comunicación alguna con lo que yace o camina bajo el viento asesino de esta noche. Tendremos instrumentos de tortura. Tendremos todos los libros de poesía que existen en el mundo. Toda la música. Todos los alcoholes que arden en los ojos y corroen el odio. Nos embriagaremos hasta oscilar como seres de una materia fosforescente, y diremos tantos poemas que nuestras lenguas se incendiarán como rosas. Sin ventanas, amor mío, sin puertas, sólo una casa, un palacio, una buhardilla lúgubremente sorda y ciega y amparadora. Y si viene el sol, si descubro huellas de claridad en el suelo, tú me dejarás llorar sobre ti, y me ayudarás con palabras que atraigan al olvido y a la noche desesperada de siempre. En verdad no te odio, te amo y te llamo. Te llamo y no vienes. Ahora te odio. Y tendremos lejos los relojes y no nombraremos al tiempo. Y haré poemas que iluminarán todos los silencios. De esta manera no habrá muerte ni soles sino sangre, alcohol, palabras extrañas y nuestros sexos unidos”.

“Demasiadas cosas que no quiero hacer. Demasiada gente que no deseo ver. Los días pasan y la gente, las obligaciones, la búsqueda, la soledad. Después de todo, una reunión de amigos y conocidos es una empresa de pesadilla. Si en vez de durar unas horas durara un mes no habría de qué hablar, se terminarían las anécdotas, los chistes, las sonrisas, las botellas de whisky. Por eso es necesario tener un hogar, aunque sea silencioso y trivial. Un hogar, una guarida, algo que ampare de la soledad y de la aglomeración”. Alejandra Pizarnik – Diario.

¿Quién fue Alejandra Pizarnik?

Nació el 29 de abril de 1936, el 25 de septiembre de 1972 —Pizarnik tenía sólo 36 años— ingirió cincuenta pastillas de barbitúricos. Ese fin de semana descansaba en casa, tras lograr un permiso en el psiquiátrico donde —tras dos intentos de suicidio— la habían internado.

Si pensamos en la escritura de mujeres en el siglo XX, la poesía de Alejandra Pizarnik se revela como una de las escritoras claves en español. Ninguna otra autora se le acerca en cuanto a repercusión en las generaciones posteriores, y más si no olvidamos el brevísimo recorrido de su obra. Nacida el 29 de abril de 1936 en el barrio de Avellaneda, en Buenos Aires, Alejandra Pizarnik —Flora Alejandra Pizarnik Bromiquier— fue hija de inmigrantes judíos. El origen de sus padres —ruso él, eslovaca ella— influyó en sus primeras palabras: la pequeña Alejandra hablaba español con un marcadísimo acento extranjero, que junto a su aspecto —problemas de acné y de peso— provocaba las burlas de sus compañeros. Los problemas de autoestima de su infancia le acompañarían, aún más complejos, durante toda su vida.

Aunque estudió literatura, periodismo y filosofía en la Universidad de Buenos Aires, Alejandra Pizarnik nunca se licenció. Sin embargo, esta falta de título oficial la suplió con lecturas numerosas y profundas: no se limitó a la literatura, sino que también investigó en el psicoanálisis.

Debutó en la poesía en 1955, con “La tierra más ajena”, al que siguieron otros dos poemarios: “La última inocencia” (1956) y “Las aventuras perdidas” (1958). Dos años más tarde se mudó a París, la ciudad de muchas de sus filias literarias: los simbolistas, los románticos, los surrealistas... Tradujo a Antonin Artaud, Yves Bonnefoy, Aimé Césaire y Henri Michaux, trabajó como editora y publicó sus textos —artículos y poemas— en diversas revistas. Fruto de estos años parisinos —entre 1960 y 1964—, Alejandra Pizarnik trabó amistad con Rosa Chacel, Julio Cortázar —nos queda un hermosísimo epistolario— y Octavio Paz. En esos años publicó, ya, uno de sus libros de poemas más célebres: “Árbol de Diana” (1962), con prólogo del mexicano.

A su regreso a Buenos Aires, en 1964, Alejandra Pizarnik no dejó de escribir: en esos años editó “Los trabajos y las noches” (1965) o “Extracción de la piedra de la locura” (1968), este último quizá el más emblemático de sus libros. Tampoco dejó de pensar en otras ciudades, y viaja en 1969 —el año en el que se edita “Nombres y figuras”, y cuando escribe su obra de teatro “Poseídos entre lilas”— a Nueva York: ese año recibiría una beca Guggenheim, y en 1971 obtendría la Fullbright. De ese año es “La condesa sangrienta”, quizá su obra fundamental en prosa, su último gran libro. Muchos de sus poemas, borradores de textos, etcétera, se compilaron en 1982 en “Zona prohibida”. Lumen publicó su obra completa: un volumen de poesía, otro de prosa y un tercero dolorosísimo, revelador, con sus diarios.

Desde este importante espacio, les animo a profundizar en la obra de Alejandra Pizarnik, que es mucho más que un icono, y a leer —sobre todo— sus poemas.

“En fin, aquí me tienes siempre.

No pienses, aunque haya silencio, que también hay olvido.

Tú sabes que no es así.

Nunca podrá ser”.

(Alejandra Pizarnick, Correspondencia Dispersa).



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista