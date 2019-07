Nacional 14-07-2019

Alejandra Valle por despido de Pulido: Entiendo y comparto la decisión

La conductora de "Intrusos", programa del que Catalina Pulido era panelista, Alejandra Valle, se refirió al despido de la actriz tras su incidente con Carabineros, asegurando que "desde el punto de vista profesional, la verdad es que entiendo y comparto la decisión que tomó el canal".



La periodista también agregó a LUN que "la noticia nos deja a todos muy tristes en lo humano. Ella es una mujer esforzada, madre de familia y nunca es bueno que una persona se quede sin trabajo".



Por su parte, la también panelista del espacio de farándula, Claudia Schmitd, añadió que Pulido "está refugiada con su familia, pasando este momento demasiado duro. Siento que todavía está en shock, pero ya analizando mejor todo lo que le pasó".



"Ella tiene claro que se equivocó (al no ir con cinturón de seguridad puesto), quizás su aparición del lunes fue con todo muy reciente", señaló Schmitd.



El incidente con Carabineros ocurrió el pasado domingo, cuando la actriz fue detenida luego de que se opusiera a recibir una infracción por conducir sin cinturón de seguridad.



Al día siguiente, la ahora ex panelista de "Intrusos" utilizó las pantallas del espacio para dar detalles de la detención, sin embargo, la misma Alejandra Valle en Twitter lamentó que Pulido no se disculpara.