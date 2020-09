Opinión 12-09-2020

Alerta



Los seres humanos somos errantes en el cosmos hace muchos millones de años. Fuimos abandonados, somos huérfanos en este planeta. No obstante lo anterior; a través de toda nuestra historia conocida, hemos mantenido comunicación con nuestros antepasados; habitantes de mundos distantes; esta comunicación es la que ha dado origen a las religiones. También esta comunicación ha permitido el vertiginoso desarrollo de las ciencias.

Nuestra vida vibra en infinitos planos existenciales, bajo el sol y más allá del sol. Somos energía comunicada.

Siendo mi misión existencial, la de comunicador, cumplo con mi deber de informar:

“Estamos ad portas de perder gran parte de nuestro territorio continental”. Un cataclismo cortará nuestro país. El océano irrumpirá en el Salar de Atacama, un poco más al sur del Trópico de Capricornio. Todos los puertos de zona centro norte se destruirán. La onda sísmica llegara a la Región del Maule.

Todo se debe a explosiones nucleares descontroladas en la superficie del sol.

Es imperioso descargar todos los cereales y alimentos de las naves ancladas en los puertos y acopiarlos lejos de las zonas de inundación. Preparar todas las vías de evacuación, para la población.

Según la información recibida, el fenómeno telúrico, ocurrirá a partir del 15 de septiembre del año 2020. Es una catástrofe que no tiene registro histórico.

Esperando que la onda sísmica se disipe y el cataclismo no ocurra, hago este llamado a la Oficina Nacional de Emergencia. A partir de este cataclismo del norte de Chile, los cataclismos y erupciones volcánicas, afectarán a todo el planeta, principalmente a los territorios asentados sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico.







(Moisés Castillo)