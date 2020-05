Opinión 28-05-2020

Alerta: Iskia, el Gobierno, el Parlamento y la Ciudadanía



¿Quién es Iskia Siches?

Es la doctora que preside el Colegio Médico de Chile (COLMED). Ella dice que es “Maipucina y morena”. Otros y yo agregamos que es muy “talentosa”, los de más allá la encuentran” buena moza”, las tres situaciones pueden ser ciertas. Pero este no es un tema personal. La mayoría de los lectores o lectoras, probablemente algo sepan de ella. Como presidenta del COLMED ella se ha venido perfilando como un referente obligado para saber lo que está pasando, realmente, con el manejo gubernamental de la grave crisis sanitaria que vive nuestro país y el mundo. Es habitual que, sobre todo en las crisis, aparezcan personas destacadas, quizás una líder nacional, una Mujer de Estado. ¿Quién sabe?.

Ella exigió que el Colegio Médico debía formar parte del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en el manejo de esta crisis: Su demanda fue aceptada. Desde entonces la voz del COLMED ha estado muy presente en dicho Comité. Ha formulado críticas al Minsalud, pero siempre en el marco de un apoyo global. Apoyo, pero también crítica constructiva. Esa ha sido su conducta. Su participación ha sido muy bien valorada por la opinión pública nacional e internacional. En este momento, ella es el referente gremial más calificado sobre la Pandemia del Coronavirus en Chile.

En ese marco de su actividad gremial, Iskia le solicitó, hace algunas semanas, a un Grupo de muy destacados Economistas chilenos, un Informe que contuviera una Propuesta Económico y Social para enfrentar la crisis que vivimos. Un Resumen del Informe se encuentra en el diario digital El Mostrador. Eso significa, que el COLMED, a través de su presidenta, quiso decir que la lucha contra el Coronavirus es Sanitaria, sí por cierto, pero es igualmente Económico-Social…Ella pidió este Informe antes que apareciera la palabra HAMBRE, en diversos lugares de Chile.::

Esta iniciativa del COLMED y de su presidenta es loable, muestra el talento de su presidenta y, al mismo tiempo, deja al desnudo la precariedad del Gobierno y del Parlamento chileno. Es un Gremio, el COLMED, quien debe llenar el vacío que deja una clase política bastante inepta e irresponsable. Pareciera que en el Parlamento hay más preocupación por las reelecciones perpetuas, los líos de Colo-Colo o las leseras de un presidente vecino…que por la pandemia…

¿Cuáles son las premisas de ese Informe?

Uno: Aquí hay un tema Sanitario pegado con un tema Económico-Social. Esta conjunción es esencial. Quien no entienda esta íntima relación, no entiende el problema. Esta relación es aún más significativa en países con enorme desigualdad en la distribución de los ingresos, como Chile..No es lo mismo enfrentar el Virus en la Pintana que en las Condes…

Segundo: Siendo así las cosas y considerando la incertidumbre acerca de la evolución y plazos de la Pandemia, hay que, por lo menos, pensar en programas a mediano plazo. Las acciones, día a día, o de corto plazo, son inconsistentes, Este método de distribución de alimentos, en sus primeros días está mostrando la improvisación, incompetencia, lentitud y fracaso. insuficientes o absurdas. Un día un anuncio otro día otro, eso es pan para hoy y hambre para mañana… Incertidumbre en la población…Pareciera que el Presidente está más preocupado de los efectos para las Encuestas de sus anuncios que del efecto real para la población. La Cruz Roja Internacional sabe cómo hacerlo de manera racional y expedita. Don Gustavo Ramirez A., quien fuera Alto dirigente de esa Organización así lo dice, en el Mostrador, en un reciente artículo.

Tercero: Ni el Gobierno ni el Parlamento han hecho un planteamiento serio sobre la gravedad del tema Económico-Social. No han dicho cuál es la Polìtica Fiscal para enfrentar la Crisis sanitaria en sus implicancias Económico Sociales. La Oposición hace críticas coyunturales, ningún planteamiento global. En otros términos: ¿Cuántas Lucas son necesarias para que la población pueda responder a los requerimientos de confinamiento necesarios para enfrentar la pandemia? ¿Cuánto se puede gastar y cuánto no? Nada global, sólo datos parciales y de corto plazo. ¿Cuánto tendría que financiar el Fisco (Estado) para enfrentar esto y por cuánto tiempo? Dicen que es complicado, que no se pueden dar cifras…etc, etc. Evasivas.

Cuarto: El Informe razona en un escenario de Recursos fiscales existentes y de un eventual Endeudamiento fiscal razonable y viable. No dice nada sobre otras fuentes de financiamiento o ingresos fiscales. Como por ejemplo, Un aumento del Impuesto a la herencia de los más altos patrimonios. Un impuesto a Patrimonios de alta cuantía. Un Royalty al Litio. No es una crítica, es sólo una observación. Probablemente los Expertos quisieron limitarse al financiamiento más fácil y no quisieron entrar en las dificultades que tendría un Royalty al Litio, sabiendo que SOQUIMICH(Litio) tiene santos en la Corte…O, probablemente, pensaron que es tarea para más adelante.

¿Cuál es el monto previsto, financiamiento, los beneficiarios, las etapas planteadas en el Informe?

Uno. El Informe plantea un monto referencial para 18 meses: 12 mil millones de dólares, eso equivale al 5% del PIB de Chile y podría comprometer el saldo a Marzo 2020 del Fondo de Estabilización Económico Social (FEES). Para disponer de esta alta cantidad de recursos se requiere: Un Acuerdo Nacional Político y Social Amplio, mayoritario. El monto es alto pero es necesario si queremos hablar en serio , el resto es música… .

El Informe propone financiar ese monto mediante dos fuentes: sea girando sobre el FEES o mediante Deuda del Estado, sea en el Mercado internacional o nacional. Las dos fuentes debieran utilizarse según las condiciones del mercado, pragmáticamente.

Dos. Ese monto plantea un Gasto mensual de 670 millones de dólares durante 18 meses. Un tal Programa a mediano plazo le daría una estabilidad y seguridad mínima a toda la población afectada, especialmente a los más vulnerables.

Tres. Beneficiarios: a. Todos o la inmensa mayoría de los hogares más vulnerables ,teniendo al Registro Social de Hogares como base. Esta propuesta dice NO AL HAMBRE EN CHILE. AQUI HAY FINANCIAMIENTO PARA ALIMENTAR A LOS POBRES Y A LA CLASE MEDIA DE CHILE QUE LO NECESITE DURANTE LA PANMEDIA b. Personas con Ingresos informales y a personas que no tienen acceso a cesantía. Objetivo: Garantizar un ingreso de $300.000 pesos para familias de 4 personas. c. Trabajadores formales que tienen acceso a Ley de Protección del Empleo: un subsidio suplementario para alcanzar el 60% de salario anterior. d. Apoyo a MiPYMES.

Cuatro: El Informe contempla tres etapas. Según el momento o etapa la forma y montos de apoyo serán diferentes. Así, por ejemplo, en la última etapa , cuando ya la Pandemia esté controlada, el esfuerzo principal será el apoyo a empresas para privilegiar la recuperación económica y el empleo. En la primera etapa, se privilegiará el apoyo millones de familias para que tengan lo esencial garantizado y seguro para que puedan permanecer sin sus ingresos normales y puedan respetar las diversas formas de confinamiento. ¿Cómo puede guardar la cuarentena una familia que no tiene alimentos? Una familia que tiene HAMBRE…

CONCLUSION

La propuesta aporta un monto referencial para hacerse un cuadro del tema en el corto y mediano plazo. Hay que terminar con ópticas y discursos cortoplacistas, con la improvisación, la demagogia y los shows televisivos.

¿Se dará cuenta la clase política y económica dominante que sea un Gremio Profesional quien tenga que alzar la voz para decirle a Chile cuál es el rumbo que habría que seguir? ¿Se darán cuenta de su precariedad actual? El Informe no es un Programa definitivo, es una Propuesta a discutir. De hecho el saldo del FEES referido, en este momento, es bastante menor, de manera que será necesario recurrir a la Deuda Pública, especialmente interna. ¿Lo mirarán, lo valorarán? No sé. Es una bandera de lucha. ¡Bien valdrá un CACEROLAZO o VARIOS!

Por fin aparece algo serio. Un piso para dialogar. Por fin una personalidad y un Gremio se alzan muy por encima de una dirigencia política mayoritariamente bastante ausente y chata. ¡Gracias Iskia! Un abrazo, no estás sola.

Nota: Los economistas son José de Gregorio, Rodrigo Valdés, Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto y Claudia Sanhueza.

PEDRO SEPULVEDA ALARCON

SOCIOLOGO.



(Pedro Sepúlveda, sociólogo)