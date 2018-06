Nacional 08-06-2018

Alessandri pedirá el desalojo del IN: "Se dejan de entregar 2000 desayunos y 3500 almuerzos por cada jornada sin clases"

La nueva toma del Instituto Nacional (IN) no dejó indiferente al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien por medio de las redes sociales salió a cuestionar la acción que los estudiantes aprobaron, tras una votación, y recordó su compromiso de "colegio tomado, colegio desalojado". La ocupación fue apoyada con el 74% de los votos y se concretó esta madrugada.

Tras ello, el alcalde publicó un hilo en Twitter donde da a conocer las consecuencias de la toma para los estudiantes, que no solo apunta a la pérdida de clases. "El IN deja de percibir $14 millones diarios por subvención general del Mineduc por jornada perdida. O sea, por cada día en toma, el mismo colegio pierde "14 millones que van a profesores e infraestructura", posteó. Agregó: "¿Otra más? En el IN se dejan de entregar 2000 desayunos y 3500 almuerzos al día por cada jornada sin clases. Es la alimentación básica de la que depende la mayoría de los niños, sobre todo los 7mos y 8vos". El alcalde, cuyo municipio es sostenedor del emblemático establecimiento, hizo hincapié en que "no existen tomas pacíficas o democráticas", puesto que "cualquier acción que no deje estudiar a los alumnos es violenta por si misma". "No se puede votar algo que coarta la libertad de otros. Las tomas han naturalizado la violencia dentro de nuestros liceos", expresó Alessandri, destacando que los estudiantes "tienen derecho a manifestarse, pero nadie tiene derecho a coartar la libertad de otro con acciones violentas como bloquear la reja o amedrentar a profesoras para que salgan del colegio".