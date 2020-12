Nacional 29-12-2020

Alfredo Lamadrid tras su fin en La Red: "La gente no se resigna a que se termine el programa"



Tras 16 años ininterrumpidos al aire en La Red, el programa "Cada día mejor" conducido por Alfredo Lamadrid bajó el telón.

Lo hizo en la última emisión emitida, donde el conductor sorprendió a su audiencia con el anuncio. "He recibido más de mil llamados y mensajes por Instagram y Facebook. La gente no se resigna a que se termine el programa. Ya vamos a encontrar otras formas de seguir a su lado", contó a Lun.

Sobre esa última frase, señaló que planea seguir con el espacio mediante otras plataformas, como Instagram o Youtube.

Respecto a las razones para que el programa no siga en televisión, fue claro. "No llegamos a acuerdo con el contrato que mantuvimos por 16 años. Para 2021 pusieron otras condiciones y presupuestos que a nosotros nos complicaron y preferimos no renovar. La gente de mayor edad es que la más ve televisión, pero nosotros no queremos culpar a nadie, aquí no hubo una acuerdo comercial con La Red y eso es todo el cuento".

Finalmente, dijo que se va "muy contento" por lo realizado durante todo este tiempo.