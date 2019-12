Algo más…..

Opinión 10-12-2019

Una reciente columna de mi amigo Profesor don Raúl Balboa Ibáñez, me da la oportunidad para agregar algunas líneas atingentes al tema allí descrito, como intentaré a continuación.

En la década de los años noventa, a partir de 1992 cuando los Municipios volvieron a elegirse democráticamente, haciéndome eco de aspiraciones de diversos sectores de la comunidad linarense, en dos sucesivos períodos solicité transversalmente a Concejales de la Municipalidad de Linares proponer el cambio de nombre de la Avenida Chorrillos por la de “Diputado Guido Castilla Hernández.”

Con el propósito de lograr el objetivo, conversé con todos o casi todos aquellos personeros públicos, encontrando en general buena acogida, lo que me llevó ingenuamente a pensar en que hasta “por simple mayoría” se lograría tan encomiable y legítima aspiración ciudadana.

De aquel tiempo a estos días, diversos coterráneos me han escuchado narrar algunos detalles de su resultado que a estas alturas de la vida podría calificar de “pintorescos”, pero que recién ocurridos no lo fueron. En ambas oportunidades estuve atento y preocupado de la decisión del Concejo Municipal compuesto, en cada caso, por algunos distintos integrantes.

Por natural respeto a algunos de ellos lamentablemente fallecidos, no daré nombres, pero otros aún felizmente existentes podrán recordarlo. Me limitaré a decir que en el primer período se adujeron hasta algunas razones “patrióticas” para cambiar a una Avenida linarense el nombre de una “gesta heroica” de la Guerra del Pacífico ocurrida en Perú, por el de un ex servidor público como lo había sido aquel Parlamentario elegido democráticamente por tres períodos consecutivos, dos de ellos con la primera mayoría ciudadana.

Más allá de tal argumento que puede o no compartirse, hubo otro de verdad pintoresco, sostenido por algún “demócrata converso” que sostuvo la necesidad de “consultar otras instancias” para resolver el tema. Pero, argumentos más argumentos menos, el sano objetivo no se logró ni siquiera por aprobación de una mayoría del Concejo que la había para hacerlo.

Con estoica resignación esperamos un nuevo período municipal, con algunos Concejales distintos, empleando la misma preocupación anterior y diría que más acotada para, “ahora sí”, obtener un buen resultado. Pero nuevamente fue negativo y esta vez con un par de “agravantes”, como que algunos de “los comprometidos” no asistieron a reunión y otros no votaron a favor o se abstuvieron y, lo que es peor, hasta hoy no he tenido explicación de quienes faltaron a su palabra empeñada en un compromiso no cumplido. La única excepción fue “un caballero de la vida y la Política” que ya no está, quien gentilmente me llamó para disculpar la situación producida, pese a que no era parte de quienes impulsábamos aquella pretensión ciudadana.

Ahora bien, el tiempo ha transcurrido, pero nunca es tarde para reparar los errores como los que señalo en esta Columna, motivado por la anterior a que me he referido. Aún es posible, porque como lo han relatado distinguidos linarenses que conozco y respeto, el nombre de aquel joven oriundo de Cauquenes y linarense por adopción que antes de cumplir sus veintiocho años de edad fue Diputado por la Provincia de Linares en Marzo de 1965, debe estar estampado en una calle o Avenida importante de esta ciudad a la que dedicó parte importante de su trabajo parlamentario que conocí muy de cerca

Guido llegó a mediados de los años 50 al entonces Liceo de Hombres de nuestra ciudad desde el Instituto Linares, donde en aquel tiempo no se cursaba el ciclo completo de Humanidades. Ya nos conocíamos al alero de la Juventud Estudiantil Católica, la inolvidable JEC asesorada por el recordado Padre Humberto Meza, nuestro amigo invariable hasta el fin de sus días.

Luego Guido, con liderazgo innato, encabezó desde la Presidencia el Gobierno Estudiantil, acompañado de un grupo de “muchachos liceanos” que aparecen en la foto al final de esta Columna, documento que, sin “falsa modestia”, no me he resistido a estas alturas de la vida de incluir en estas páginas amigas de “El Heraldo”, entrando quizás en “la máquina del tiempo”.

No redundaré en palabras ya expresadas, si no simplemente agregaré que Guido fue un hombre de convicciones profundamente arraigadas que, a su vez, fueron guía para otros que aún las conservamos sin claudicaciones por más de sesenta años, pese a vientos y tempestades…..

En algún momento compartimos a la distancia con Guido algunas Tareas en la dirigencia universitaria. El en la Presidencia de la Federación de Estudiantes de la entonces Universidad Técnica del Estado y yo en la Presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, en la hoy lejana década de los trascendentes años sesenta.-

Luego vendría la incontenible marcha de “la Patria Joven” y enseguida la “avalancha electoral” de Marzo de 1965 cuando la Democracia Cristiana eligió 82 Diputados, entre ellos Guido, dentro de un total de 147 parlamentarios de esa Cámara en aquellos años de la Constitución de 1925. Pero interrumpido abruptamente su tercer período el 11 de Septiembre de 1973, como bien lo sabemos sus amigos cercanos, se negó a dejar Linares porque, según sus dichos: ”tenía una Tarea que cumplir”. La pudo iniciar y también estuvimos juntos, pero la dejó inconclusa porque partió para siempre en Marzo de 1984, antes de alcanzar sus 47 años de edad. Otros asumimos esa tarea pendiente.

Quienes lo conocimos siendo contemporáneos y otros que se interesan por la Historia de Linares, a sabiendas de su fructífera labor parlamentaria no dudamos en sostener y propender que una importante calle o Avenida de nuestra ciudad, en un acto de justicia ciudadana, debe llevar el nombre de “Diputado Guido Castilla Hernández”. Aún es tiempo para reparar ese grave descuido u omisión perpetuada en el inexorable transcurso del tiempo.



(Carlos Hormazábal Troncoso, abogado)