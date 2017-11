Opinión 01-11-2017

Algo más para conocer del día de los difuntos

Quizás por tradición, no pensemos que es por ignorancia, la conmemoración que se hace un día como hoy, lo que en el mundo occidental es conocido como • “Día de los fieles difuntos” o Día de los Muertos o de las Animas que, se celebra al siguiente día (2 de nov).

En sí, representan el retorno de los antepasados fallecidos y es el sincretismo de las tradiciones españolas e indígenas .La página de internet llamada Wikipedia explica que el Día de todos los Santos (como lo conocemos nosotros) tiene como objetivo orar por todos aquellos que han abandonado la vida terrenal.

Tratando de conocer más sobre esta celebración, nos informamos que la Iglesia Católica A. y Romana empezó esta celebración el 2 de nov. del 998 y fue instituído por el monje benedictino San Odilón ( en Francia) y que luego esta idea fue adoptada por Roma en el siglo XVI y posteriormente, difundido por todo el mundo cristiano.

Sin embargo, las iglesias cristianas orientales como lo es la iglesia ortodoxa griega, esta festividad se realiza la víspera de la Sexagésima que, es el nombre del segundo domingo antes del miérc. de ceniza. O en la víspera de Pentecostés.

La Iglesia Armenia, celebra la Pascua de los Difuntos el día siguiente a la Pascua de Resurrección. Al respecto hay que recordar que ,en la Semana Santa, el día viernes ,se conmemora la crucifixión del nazareno y el domingo, llamado de Pascua se conmemora la resurrección .Recordemos además, que esta semana es movible, no relacionada con el calendario oficial. Sucede después de la primera semana de Luna Llena ( que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte) la que siempre sucede entre el 22 de marzo y 25 de abril de cada año.

En Serbia, se recuerda a los Muertos el sábado siguiente de la Fiesta de la Concepción de San Juan Bautista ( 23 de set.) Durante la reforma Protestante, la celebración de los Fieles Difuntos, fue fusionada con la de Todos los Santos ( Iglesia Anglicana). Lutero, abolió esta celebración en Sajonia, pero sobrevive esta recordación en toda la Europa Protestante.

La tradición ha instituido que en esta dos fechas, se debe asistir a los cementerios , para rezar por las almas de quienes abandonaron este mundo y se les recuerda colocando flores en los sepulcros.

Un dato curioso: en México se celebra el 28 de octubre de cada año, la conmemoración a los menores que murieron a causa de un accidente o de manera trágica y, el 30 de ese mismo mes se espera la llegada de las almas de los “ Limbitos” o niños ,que murieron antes de ser bautizados.

Sea como sea, para todos nosotros, creyentes o no, el Día de todos los Santos, son momentos de recuerdos y a la vez, es el tiempo para aceptar nuestra inmortalidad y tomar conciencia de los ciclos de la vida : nacimiento y muerte, siendo ésta última inevitable para todos y el comienzo de un nuevo ciclo, un renacer en otra dimensión……..

Como una forma de continuar < aprendiendo> ( que es ello el afán que nos guía como docente) nos permitimos seguidamente dar a conocer las raíces históricas de esta celebración ,en el mundo prehispánico y que algo nos llegó a nosotros. Los “ nahuas” ( aztecas, mayas, toltecas, chichimecas y otros) todos ellos nativos de México de hace 3 mil años, ya efectuaban la recordación de sus difuntos .Después de 5 siglos de colonización española, sobreviven, guardándose el respeto por sus antepasados fallecidos.

El texto leído y que dio origen a esta crónica, afirma que, para la cultura mexicana, la muerte no puede producir miedo y ella está presente en el arte, leyendas y religión de dicho país. La muerte es parte de la vida, como lo es la vida misma. Por lo que este día no es una conmemoración triste, si nó una celebración alegre y no aterradora. No debe dar lugar a la tristeza y menos al llanto.

Los indígenas creían que el alma no moría y que continuaba viviendo en el “ Lugar de la muerte: Mictlán” descansando. Pero en este día creían que los < muertos> vuelven a la tierra para visitar a sus parientes vivos, aunque no se puedan ver. En esta noche, las familias evocan a sus fallecidos, compartiendo con ellos historias memorables, evocando la vida de sus antepasados.

El Día de los Muertos, es una de las fiestas tradicionales en México que honra a sus seres queridos antepasados. Es un Ritual antiguo y duradero. Es una noche mística en la que el velo de la vida y la muerte, se levantan y los familiares pueden compartir un día juntos. El 1 de nov. según la tradición mexicana, se “ recibe” ( recuerda) a los Santos Inocentes, es decir, a los muertos chiquititos, a los niños y el 2 de noviembre ,se celebra a los Santos Difuntos, es decir a los adultos. Este día se celebra en nuestro país, como todos sabemos un día antes. Es decir el 1 de nov. señalando nuestro calendario como •” Todos los Santos”

Los mismo que en México, pero en fecha distinta y con otro apelativo .Aquí, se acostumbra llevar f lores a los deudos .Allá se llevan a los altares flores de cempasúchil y ellas simbolizan el tránsito solar que, guía a los difuntos en su viaje desde el más allá. También se coloca agua en los altares, que simboliza la pureza y se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y se fortalezcan para su regreso. Además, se coloca sal, que como es sabido es un elemento de purificación y sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y regreso. Y las velas en los altares, son para guiar con su llama titilante a las ánimas que pueden llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a sus moradas.

Como hemos visto ,varían los días de recordación de los muertos en los distintos países, pero la finalidad es la misma •” Recordar”…..Antes, eran días de duelo, de dolor. Hoy, solo de recordar al menos este día a nuestros fallecidos ,llevando flores a sus tumbas, aunque el resto del año, permanezcan sin cuidado alguno. Y, esto nadie puede negarlo .Existen tumbas que nadie visita en ninguna fecha del año, por lo que es preferible la cremación de los despojos mortales y sus cenizas se lancen al aire o permanezcan en una ánfora en sus respectivos hogares. Al menos, ese es mi deseo y qué lo cumplan mis familiares, nunca lo sabré, pues creo que con la muerte del ser humano, todo desaparece ( incluso alma y espíritu)….todo, todo es cuestión de mera creencia ¿ verdad amable lector?.........



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista