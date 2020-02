Opinión 02-02-2020

Algunas precisiones sobre el dogmatismo



El 19 de los corrientes, publiqué una crónica que titulamos “ Breve ensayo sobre conceptos agnosticismo- ateos” en la cual, empecé diciendo que” discutir sobre estos temas es en verdad un diálogo de sordos”. Hoy, hidalgamente reconozco ¡ cuan equivocado estaba! Pues, la realidad es otra. Pueden discutir personas de pensamiento distinto a veces, sin escucharse, donde cada cual trata de imponer y defender su posición.

Sin embargo, lo antes expresado me ha hecho comprender que el Hombre tropieza en su andar una y otra vez, Uno lee y relee y de pronto se da cuenta que lo que creía cierto, no lo es y que incluso lo que consideramos como Verdad era relativa, eso si que solo para el ser humano y no para lo absoluto. Esto último me lo hizo entender don Mario Díaz Molina, en un comentario efectuado sobre mi crónica.

Valoro hidalgamente la calidad de su comentario. Su redacción didáctica, acusiosa ,personal y sobre todo amistosa .Nunca ofensiva. Y eso es propio de un “ educador” y no de un amargado social que no construye, al contrario, trata de destruir.

Reconozco, que lo expuesto en mi crónica, va dirigido a todo lo “ dogmático” en lo religioso. Preciso : siempre aprendí que la Iglesia mantiene dogmas que como tales, son irrefutables, nadie puede dudar de ellos, como por ej. “ la virginidad de María”: La Asunción de la Virgen y de Jesús al cielo, La Infalibilidad del Papa, el celibato sacerdotal ,etc.

No estoy capacitado, para confirmar si estos dogmas continuán y si existen ¿ el porqué de ellos?. Alguien con más capacidad y estudios al respecto, podrá informarnos sobre éstos.

No deseo dudar de lo que otros creen al respecto, allá cada uno con sus creencias .Pero, tampoco debo ser egoísta sin entregar a aquellos que les encanta aprender más y más. No es mío, lo que veremos a continuación, si no que es parte de un Seminario, realizado en Valparaiso recientemente titulado” Dogmatismo – Tolerancia y Libertad”. Entregaré de inmediato algunas ideas centrales de lo tratado allí.

El Dogmatismo es una de las corrientes filosóficas más antiguas dentro de la filosofía y que aún se mantiene en nuestros días, ya sea de manera íntegra o con modificaciones, pero siempre con el mismo espíritu.

“ Dogmatismo, hace referencia a un concepto fundamental “ el dogma” palabra de origen griego, que significa “ doctrina u opinión fijada”. En otras palabras significa > principio>, fundamento, axioma o conclusiones que se oponen universalmente a la razón.

Se le asignó también al dogma, el significado de : “ juicio, decisión” y en ese carácter se empleó para indicar creencias esenciales de algunas escuelas filosóficas.

Más tarde, se aplicó a las decisiones de la Iglesia, en los Concilios, Sínodos y a los Autos de fe, emanados de una autoridad religiosa, proveniente de la revelación o de la resolución del Cuerpo Eclesiástico.

Por otra parte, es muy frecuente que cuando se hace alusión al dogma se le relacione exclusivamente con la religión, puesto que todas las verdades y principios teológico tienen, por definición ese carácter.

Si bien, las verdades que la religión levanta, su andamiaje institucional está basado en Dogmas, no por eso dejan de existir también los dogmas en otras esferas de la cultura, como en la moral, la política y las ciencias, sectores en lo que por finalidad y método nunca debieran aparecer lo dogmático.

Recuerdo que expresé en mi crónica anterior que: es muy común que se utilice la palabra “ dogmatismo” en una discusión y se denomine así, a aquella persona que no quiere oír razones contrarias a su creencia. Esto, en otras palabras es “ cerrado intelectualmente, intransigente”, estigma que ninguna persona con un poco de cultura debe manifestar.

Si una persona analiza la historia de la humanidad, génesis y detalles de tanta importancia en la filosofía, en lo que respecta al Dogmatismo constará que es la posición filosófica primaria, más antigua, tanto sicológica como históricamente.

En sus primeros pasos el ser humano para tratar de comprender al mundo que le rodeaba, utilizaba esta corriente que dominaba en forma apabullante y se constata en la filosofía griega ( primer período) donde toda reflexión filosófica estaba orientada al “ macromundo” y no existieron preocupaciones filosóficas acerca del “ yo” o del “ micromundo, es decir como funciona el hombre mismo.

En una próxima oportunidad, analizaremos los tres sentidos en que puede comprenderse hoy en día el “ Dogmatismo”.

BIBLIOGRAFIA: “ Citerior” vol. 70 Oct. 2019 Nº 3 pág 39-40





René Recabarren Castillo

Profesor Normalista