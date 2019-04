Opinión 14-04-2019

Algunas supersticiones más comunes

En esta crónica dominical, he decidido apartarme de los temas tradicionales que, en verdad me apasionan, como lo son las reflexiones sobre la vida misma, con sus amores, desengaños, temores, etc.

Hoy, os invito a pensar sobre un tema que, querámoslo o no, de una forma u otra, la mayoría lo practica. A veces sin querer, ni pensar en lo que está haciendo. Tal vez, mecánicamente, pero ¿ quién no evita pasar bajo una escalera? No es por miedo de que ésta caiga sobre nosotros, es por otra razón que ,alguna vez conocimos y/ o aprendimos y ahora lo hacemos automáticamente o por reflejo.

Nos estamos refiriendo a una de las “ supersticiones” que en el fondo, todas son creencias contrarias a la razón, atribuyendo a ciertas funciones una explicación mágica. Todas éstas, son creencias sin ninguna prueba científica. Es así como los horóscopos ( publicados en diarios y revistas) permiten a algunos actuar diariamente, dirigidos por los astros. En otros casos, tratamos de evitar el cruce con gatos negros ( sobre todo cuando se va manejando), tener espejos rotos en el interior de los hogares, tocar madera cuando tratamos de explicar que “ no” queremos que algo nos suceda mal. Buscar tréboles de 4 hojas, etc. Todo lo anterior, nos está diciendo que estamos practicando sin querer algún tipo de superstición.

Y, estas existen en todas las culturas .Vaya un solo ejemplo: en la cultura china el cortarse las uñas por la noche, es símbolo de mala suerte, ya que, atraerá fantasmas. Pero, no todas las supersticiones son portadoras de mala suerte, como por ej. ya lo dijimos , el encontrar un trébol de 4 hojas trae suerte. El pedir deseos cuando se nos cae una pestaña, el soplar una vela al ver una estrella fugaz, también nos traerá buena suerte.

Por razones obvias no incluiremos en esta crónica, lo que científicamente ( sicológicamente) son las supersticiones .Solo acotaremos que a este fenómeno , el científico B.F. Skinner lo llamó “ Condicionamiento Operante”. Otro tema que trata sobre lo mismo se denomina “ Sesgo de confirmación” ( es cuando el individuo presta atención a aquellos datos que le favorecen y obvia los que están en contra).

Como ya lo anunciamos en el titular, ahora juntos, recordemos algunas supersticiones más conocidas .Empecemos por:

- PONER LA ESCOBA AL REVES DETRÁS DE LA PUERTA: Al respecto en

Nuestra niñez, siempre escuchamos a los mayores que las brujas viajaban montadas en sus escobas a reunirse con sus pares en los famosos “ aquelarres”. De haí que se creía que colocando una escoba en la puerta de alguien que se sospechaba que era bruja , o entraba en una casa, ésta por impulso propio trataría de subirse a la escoba para volar e irse. Por ello si llegaba una visita que a uno les disgustaba, había que colocar una escoba invertida con tres gramos de sal sobre ella, todo esto detrás de una puerta y el inoportuno abandonaría la casa de inmediato.

MARTES Y TRECE: Siempre se ha informado que el Nº 13 es de mala suerte, al recordar que en la última cena de Jesús eran 13 los comensales .Por lo mismo se evita cenar en una mesa con 13 invitados, por ser de mala suerte y alguno de ellos podría salir dañado ( muerte o enfermedad.

En cuanto a los días martes y 13 la superstición varía. En México, Grecia, España se teme al martes y 13. En los países anglosajones el día fatal es el viernes 13, porque en viernes fue crucificado Jesucristo. Aún más, hay edificios en altura que no tiene la numeración de piso 13 y estamos hablando de este siglo……

ABRIR EL PARAGUA BAJO TECHO: Esta superstición es conocida desde el siglo 18 en Inglaterra. Allí se creía que daba mala suerte por la negatividad que existe entre el paragua y una casa, ya que ésta es la que protege a una familia y no tolera otra protección adicional. Si alguien por imprudencia abre un paragua bajo techo sobre su cabeza, se suponía que esa persona moriría dentro del año.

CRUZAR LOS DEDOS DA BUENA SUERTE: Antes de la era cristiana existía la costumbre que dos personas entrelazaran sus dedos índices formando una cruz, todo esto para expresar un deseo. Una apoyaba a la otra mentalmente para que éste, se cumpliera.

La cruz siempre fue antes de la era pre cristiana, símbolo de la perfección y en su unión residían los espíritus benéficos. Esa idea se fue perfeccionando en el transcurso del tiempo. Hoy, se da por válido con cruzar dos dedos, para evitar cualquier maleficio……

Cruzar los dedos de ambas manos, se cree que lleva la mala suerte a alguien contrario.

PONER CACTUS EN LA VENTANA: Da la buena suerte. Se cree que esta planta aleja al mal de la casa. Es sabido que esta planta posee la gran capacidad de absorber la humedad del ambiente, combatiendo así los malos olores que necesitan de la humedad para declararse.

Por lo mismo esa planta era cortada de varios cactus, bajo la creencia que si los espíritus malignos encuentran agua a su paso, quedan detenidos y pueden ahogarse con la humedad del cactus y no siguen avanzando.

DAR TRES SENTADAS AL VOLVER A LA CASA DESPUES DE SALIR: Cuando uno sale de su hogar y debe volver de inmediato a dejar o buscar algo que olvidó, debe sentarse tres veces antes de volver a salir, pues si no lo hace “ se cree que puede irle mal” en lo que se ha propuesto realizar.

Hemos relatado esta vez, solo algunas supersticiones .Hay muchas, pero éstas son las menos conocidas en estos nuevos tiempos.