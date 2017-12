Opinión 24-12-2017

Algunos componentes de la Navidad

“ La Navidad no es una fecha……es un estado de la mente”, Anónimo

Para creyentes o no, la Navidad es y será siempre una fiesta del espíritu. Desde antaño, poco a poco, ella se fue llenando de simbolismos y misterios. Ello, nos induce esta vez a develar algunos.

Pese a que hoy en día, casi todos están de acuerdo en la fecha de su celebración cada 25 de diciembre, sabemos que no siempre fue así. Sin embargo, fue, es y será una fecha de encuentros, de entregas y de buenos deseos.

Caracteriza a cada navidad, además del Viejito Pascuero, del Pan de Pascua, la presentación y adorno del árbol navideño, confeccionado antes de pino o abeto y adornado con luces multicolores, cada vez más sofisticadas. El árbol caracteriza pues, la celebración de la navidad en todos los hogares.

Es así, como esta noche, víspera de Navidad, llamada desde antaño Noche Buena, un lugar preferente tendrá este árbol que, en nuestra niñez era confeccionado en base a una simple rama de pino que aquí en Linares era comercializada en nuestra Alameda, traída por vendedores desde bosques cercanos .Su venta fue prohibida por razones ecológicas ,por lo que actualmente se recurre a arboles sintéticos, llegados desde el extranjero, perdiendo eso sí, el aroma de los pinos naturales .Pero, así es el precio de la modernidad y principalmente a la protección de la naturaleza,

Árbol, luces, colores y otros nos han llegado por tradición Esta crónica tiene como objetivo mostrar la génesis de los adornos del árbol.

Una vez más la historia se encarga de entregar antecedentes al respecto. La mayoría está de acuerdo que fue San Bonifacio, evangelizador alemán quien ideó la costumbre de tener en cada hogar un “ árbol de pascua” mejor diremos de “ Navidad”, dado que la Pascua es algo muy diferente y es celebrada por el mundo judío.

Este santo, adornó el árbol con manzanas, para hacer recordar el pecado original que Ud. bien conoce. Colocó además velas para simbolizar la Luz de Jesús en esta fiesta religiosa.

Tiempo después, el adorno con manzanas fue remplazado por “ bolas” de diferentes colores y formas y las velas fue por luces de colores, hoy intermitentes y con nuevos ingredientes y más modernos.

En 1870, la tradición llegó a España a través de Sofía, rusa y viuda quien contrajo matrimonio con el Gran Duque de Sesto ( Consejero del rey Alfonso XII). En otras latitudes, el árbol es adornado con hojas de muérdago ( que se cría en los robles) y que los Druidas las usaban en sus Rituales de celebración del Solsticio de Invierno, como planta sagrada que simbolizaba la buena suerte. En el siglo XVIII entra este adorno en forma definitiva como decoración del árbol navideño, cosa que tal vez Ud. no conocía.

Acotaremos como dato curioso que en la cultura escandinava se dice que si dos personas se encuentran bajo un árbol de muérdago están obligados a besarse ( hablo de un hombre y mujer ,para evitar equívocos)

Además del árbol navideño adornado como ya dijimos, en 1843 un diseñador inglés ideó imprimir en papel de colores, mensajes, saludos de navidad escritos con saludos y buenos deseos .Así es como apareció la Tarjeta de saludos que, usamos años atrás y que fue desplazada de nuevo por la modernidad, a través de mensajes por internet o wasaps.

Pero volvamos al árbol navideño. Este culmina en su parte superior con una gran estrella que, según la tradición cristiana fue una estrella que guió a los Reyes Magos, venidos del oriente ( Persia tal vez) a adorar al niño Jesús) y entregarle presentes consistente en incienso, mirra ,entre otras especies.

El astrónomo J. Kepler, descubrió en el siglo XIX que hubo un fenómeno celeste alrededor del siglo VII cuando los planetas Jupiter y Saturno entraron en conjunción, produciéndose en el firmamento y vista desde la tierra una gran estrella que, la imaginación religiosa le atribuyó poderes de guía celestial .Cierto o no, la fe lo hace todo ¿ verdad?

Pero sí que es innegable que, los llamados Reyes magos, no eran prodigios en magia, si no hombres de ciencia en el oriente medio, y que eran llamados Magos .Pero, si que éstos fueron a comprobar la efectividad del nacimiento del “ rey anunciado”, llevándole sendos regalos .Fue el papa Benedicto XVI que indicó en uno de sus escritos que los llamados Reyes Magos, no provenían del oriente, si nó que de una zona de España llamada Tartesso.

En un art, nuestro publicado el 28 de dic. del año pasado dimos a conocer que el monje encargado de confeccionar un nuevo calendario, equivocó la fecha de los reinados de los Emperadores romanos, por lo que es muy posible que Jesús naciera en los años 6 o 7 antes de nuestra actual era .Por lo mismo no sería la fecha de nacimiento de Jesús el 25 de dic. sinó el 6 de enero, fecha última en que los primitivos cristianos conmemoraban la natividad de Jesús.

La Iglesia Católica A y R. la trasladó al 25 de dic. tratando de cristianizar las Fiestas Paganas Romanas llamadas en esa época “ Saturnalias” que se celebraban entre el 17 y 23 de diciembre.

Por otra parte, de acuerdo al Manuscrito ilustrado romano llamado “ Calendario de Filocal o cronógrafo” que data desde el año 354, el cual contiene una serie de documentos históricos, decorados por el calígrafo del Papa Dionisio I llamado Turio Filócalo y que recogía innumerables fiestas paganas, en una de las cuales se estipulaba al 25 de diciembre, como día dedicado al Dios Invictus, instaurado por el Mistraísmo de Persia que, como sabemos es una religión muy parecida al cristianismo y que indica que el dios Mitra nació en el día más largo del año , o sea, en el Solsticio de Invierno en el hemisferio norte.

A partir pues, del siglo V ( según el “ VIII Kal Ian Natus Christum in Betleem Judae”) se encuentra la primera noticia de la Fiesta de Navidad celebrada un 25 de diciembre, día que fue oficialmente proclamado por los Padres de la Iglesia Católica A y R , el año 440 d.c.

Históricamente se comenta que eso fue un disparate romano, pero, fue que posteriormente fue aceptado por todo el mundo cristiano “ occidental”.

Hay que recordar además que, con respecto a la Biblia, esta no revela nada con exactitud sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Los estudiosos del tema., dicen que éste, NO nació en invierno, pues el Censo ordenado por César Augusto, debía realizarse en la misma ciudad y que el 25 de dic. en el hemisferio norte es invierno, fecha no adecuada para un censo poblacional.

Por consiguiente Jesús habría nacido a principios del otoño, estación en que los rebaños que menciona la Biblia quedaban al aire libre desde la semana anterior a la Pascua judía ( desde finales de marzo hasta mediados de noviembre).

Volviendo a lo antes ya expuesto, como los cristianos primitivos, celebraban la navidad el 6 de enero y dicha fecha fue trasladada posteriormente a diciembre 25, muchos de los cristianos se resistieron, por lo que la Iglesia A. R. instauró el 6 de enero como el Día de la Epifanía, fecha que conmemora la visita de los Reyes Magos a Jesús recién nacido en un pesebre. Por este mismo hecho algunos países como España por ej. se hace la entrega de regalos en dicho día y no en navidad.

Continuando con el tema de los elementos que caracterizan una Navidad, acotaremos que el llamado Pan de Pascua, en otras latitudes se conoce como Turrones y Polvorones. En la antigua Grecia el turrón elaborado a base de miel y almendras era consumido por los atletas que competían en las Olimpiadas. Ese dulce pasó a los árabes que lo introdujeron en la península ibérica.

Otros, dicen que fue inventado por un confitero apellidado Turrons y que fue Cataluña su cuna, inventariado como un alimento duradero. En cuanto a los Polvorones, su origen data del siglo XVI.

Hemos dejado para el final al personaje típico de la Navidad .Si estamos hablando del querido y recordado Viejito Pascuero , que como ya sabemos es una tradición que nos ha llegado desde tiempos del Obispo Nicolás ( siglo XV) quien regaló todos sus bienes a los pobres, antes de internarse en un monasterio per se. Sus restos fueron encontrados recientemente en DEMRE, Turquía debajo de la Iglesia San Nicolás.

Gracias a este Obispo, este personaje llamado en algunos territorios Papá Noel ( hemisferio norte) en nuestro hemisferio es llamado Viejito Pascuero ( haciendo alusión a la mal llamada Pascua).Ahora bien, la costumbre de regalar proviene de la antigua Roma, en la que en sus Fiestas, especialmente la celebrada a principios de invierno y en honor de Saturno, se acostumbraba regalar ramas de los árboles sagrados entre si, además de miel y otros, además augurándose buenos deseos.

Otra costumbre de los países europeos, era dejar calcetines colgando de las chimeneas la noche del 24 de diciembre, lugar donde Santa Claus dejaba los regalos a los niños. En verdad, esa costumbre viene de la Edad Media .Esta modalidad no pegó en nuestro país ,por el tipo de construcciones que tenemos ,donde casi no existen las chimeneas.

Finalmente terminamos esta crónica comentando brevemente sobre los principales colores tradicionales usados en la Navidad. Ellos son: Verde, rojo y blanco. El verde simboliza la naturaleza, la juventud, la esperanza, la fertilidad y la vida eterna.

El rojo, simboliza el amor, el fuego, la sangre, la suerte y la salud .El blanco, usado principalmente en la liturgia cristiana simboliza a Dios, a la alegría, la luz, la pureza y la paz. Y en el hemisferio norte al invierno y a la nieve.

Ya saben mis lectores que todo lo didáctico me atrae y siempre trato de compartirlo con aquellos que gustan acrecentar sus conocimientos .Pero esta vez quiero despedirme preguntándoles ¿ Qué es lo que une los corazones y la mente? Creo que es la magia de la Navidad. Os deseo de todo corazón que paséis esta noche, una muy Feliz Nochebuena en compañía de todos vuestros seres queridos.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista