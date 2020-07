Opinión 09-07-2020

ALGUNOS TIPS PARA UN BUEN GUÍA TURÍSTICO

Al trabajar ya algunos años en el rubro turístico, he tomado noción y experiencia sobre algunos factores que hoy les cuento y que pueden servir como interesantes tips para quienes deseen desarrollarse como incipientes guías turísticos aquí en Linares.

Partiré por algo que he venido pregonando y que en mi opinión, resulta fundamental al momento de querer vender o explotar un destino turístico: La historia.

Como lo he señalado repetidas veces, un lugar sin historia es una simple postal. Resulta entonces muy importante que, además de detectar un sitio de interés turístico, la agencia, el tour operador o hasta el mismo guía turístico por propia iniciativa, indague y se instruya sobre lo que ofrece, vende y muestra.

Cabe aquí preguntarse hasta dónde llegar, qué tan profundo debe ser ese estudio. La respuesta es que la historia debe ser la base de configuración de lo que en turismo se conoce como el “Relato” y entonces el guía debe siempre ir un poco más allá en cuanto a conocimiento de lo que está mostrando.

Un ejemplo siempre ayuda y les daré uno de Santiago, que indudablemente es donde he venido operando tanto como guía como empresario turístico.

Todos ustedes deben saber que la añosa calle Bandera es hoy un paseo peatonal por varias de sus cuadras. Bien, desde que se reinauguró el año 2017, es uno de los puntos de mayor interés turístico de nuestra Capital. El guía entonces, debe ser capaz de explicar los motivos por los cuales hoy esa arteria se presenta así, pero al mismo tiempo, no debe olvidar de mencionar dos cosas que en mi opinión son tanto o más importantes. La primera y más obvia es el motivo del nombre de la calle, que es llamada así a partir que un comerciante de telas, en los albores del Siglo XIX, instaló en el frontis de su local ubicado en una de las esquinas con la calle Huérfanos una bandera chilena de grandes proporciones y eso motivó que pasara a llamarse “Calle de la Bandera”. La otra información aún más interesante es que esta calle formaba parte del llamado “Camino del Inca” que justamente pasaba longitudinalmente por Santiago a través de las calles Independencia, Bandera y San Diego.

¿Ustedes me comprenden amigos?

El Relato aquí es la conjunción de hechos pasados y presentes, dichos de forma segura y por sobre todo, con una dinámica entretenida. Un guía aburrido en su relato acaba normalmente fuera de este rubro (otro tips).

Pasemos a un segundo tips, la Seguridad del lugar visitado.

La importancia de la seguridad parece algo obvio en materia de visitas a sectores naturales tipo outdoor. No se me ocurriría, por ejemplo, visitar un cañón montañoso sin contar con la debida información sobre el clima, la topografía, las vías de evacuación, las zonas de riesgo, etc.

¿Pero qué ocurre con la seguridad en materia de recorridos urbanos? ¿Hasta dónde debe llegar la planificación en materia de seguridad en ese tipo de tours?

La respuesta es que lo que se debe chequear es lo mismo que en los otros, pero con algunas diferencias en cuanto a la profundidad en ellos.

Vámonos nuevamente a un ejemplo que vaya que ayudan.

En el año 2018 atendí con mi agencia Brachitour a un grupo de 15 “torcedores” (hinchas) del club brasileño Corinthians que jugaba contra Colo Colo una de las fases de la Copa Libertadores. Los trasladamos hasta el Estadio Monumental, al cual ingresaron con toda la anticipación que se requiere en este tipo de eventos deportivos, ya de por sí llamados de “alto riesgo”. Una vez acabado el juego y con una victoria del equipo chileno, los hinchas visitantes son retenidos varias horas sin poder hacer abandono del sector custodiado por Carabineros. No obstante esto, al salir eran aguardados por un numeroso grupo de miembros de una de las “barras bravas” de Colo Colo y con quienes se inició una trifulca, verbal primero, para luego pasar a algo bastante más violento. El resultado fue que dos de mis clientes resultan con lesiones y junto a todos los demás deben ser trasladados a un centro hospitalario para su atención.

Pregunta: ¿Acaso el guía y el conductor de la van improvisaron en ese momento, decidiendo a dónde llevarlos?

Para nada, eso ya estaba pensado y formaba parte de la planificación del servicio en el ítem medidas de seguridad. Ellos entonces sabían perfectamente qué hacer “en caso de”. Aquí el tips a nivel del guía turístico sería siempre anteponerse a los hechos, pensando hasta negativamente de lo que pudiese ocurrir en materia de seguridad.

El tercer y último tips que les daré hoy es el del Idioma y el vocabulario, que no es lo mismo.

Todos sabemos cuánto favorece a un guía turístico su conocimiento y dominio de uno o varios idiomas además del propio. Pero ante la carencia de esa fortaleza, alguien podría trabajar como guía de clientes chilenos o hasta de extranjeros hispanoparlantes. Es justamente aquí que quiero detenerme y enfocar el tips.

No es desconocido para ustedes que a los chilenos se nos tilda de ser los latinos con el peor español. Yo discrepo un poco, pero ese es otro tema, pues aquí lo que interesa es señalar si somos o no entendidos en cuanto a nuestra fala, por otros hispanoparlantes o inclusive por quienes no lo son pero sí hablan español.

La respuesta es que lamentablemente de un modo general ellos no nos entienden y eso se debe a dos factores, que generan los tips en esta materia. El primero es nunca ocupe modismos, pues le puede hacer mucho sentido a Usted, pero el extranjero queda literalmente ”en blanco” y lo que es peor, no se lo dirá. El segundo tips es, por favor, esfuércese y module bien, hablando siempre alto y claro.



(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)