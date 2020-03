Social 28-03-2020

Alimentación saludable para mantener un peso adecuado en cuarentena



La planificación de una rutina con sus tiempos de comida, la elección de snacks saludables y el consumo de líquidos ayudarán a evitar el aumento de peso en condiciones de confinamiento, ello previendo el aumento de los índices de ansiedad, una lógica disminución de la actividad física regular y una marcada tendencia de sobrepeso y obesidad en los chilenos.



La académica Alejandra Parada junto al equipo de Nutrición Clínica de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica, asegura que son pocas las veces en que nos vemos obligados vivir periodos de cuarentena, que implican poca actividad física y un estrés derivado del aislamiento y la incertiduambre e inciden en nuestros hábitos alimenticios.

Actualmente, en Chile se está viviendo una pandemia, como otras que han existido en la historia del país, sin embargo, para la docente hay una diferencia desde el punto de vista nutricional, dada la existencia de altos índices de sobrepeso y obesidad en la población. En este sentido, Alejandra Parada explica que existe una serie de factores que predisponen al aumento de peso durante el confinamiento, lo que amerita entregar ciertas recomendaciones para mantener una alimentación saludable.



Para conservar un balance energético en el cuerpo, es necesario consumir las calorías necesarias para el gasto diario de energía que se necesita; como mantener el funcionamiento de órganos, realizar labores diarias de actividad física, mentales, y otras. Cuando la ingesta es mayor al gasto, se produce un proceso de lipogénesis; es decir, acumulación de tejido graso en el cuerpo con el consiguiente exceso de peso.



En cuarentena la ingesta calórica, incluso puede ser igual a lo que se consume habitualmente, pero la actividad física disminuye. Ya no es necesario movilizarse para tomar transporte o el auto, no hay caminatas breves en el trabajo que contribuyen a aumentar el gasto energético aun siendo sedentario, y no es posible entrenar en gimnasios y espacios públicos al aire libre. “El teletrabajo o estar muchas horas frente a una pantalla, contribuye a un mayor consumo de energía cuando se come frente a ellas. Actualmente, tanto en niños por falta de actividades recreativas, como en adultos por la constante conexión al computador que deben tener en casa, puede estar ocurriendo esta situación”, señala la nutricionista.



Junto a esto, la disponibilidad de alimentos no es la de siempre. Se prefiere comprar mayor cantidad de alimentos no perecibles que habitualmente tienen una alta densidad energética, es decir muchas calorías por gramos de producto. En consecuencia, existe una alta probabilidad de subir de peso.



Junto a esto, surge la duda del tipo de alimentación para mejorar la respuesta de nuestro sistema inmune para prevenir el contagiopor Covid-19. En su opinión, lo más importante es tener una alimentación saludable, variada y evitando la ingesta exagerada de calorías que promueva un balance energético positivo o acumulación de tejido graso. “Comer saludable en general significa mantener un sistema inmunológico mejor preparado para enfrentar este tipo de situaciones”, asegura.



Para muchas personas, la preocupación por la alimentación en tiempos de pandemias es algo de poca relevancia. Sin embargo, debemos recordar que la disponibilidad de alimentos existe y este periodo puede ser la mejor oportunidad posible para mantenerse saludable nutricionalmente.



CONSEJOS PARA UNA BUENA ALIMENTACIÓN



La nutricionista Alejandra Parada asegura que un gran aliado de una alimentación saludable y balanceada es la definición de horarios y colaciones, tanto para adultos como para niños; por ende será importante que aún en formato de teletrabajo y telestudio se fijen horarios para mantener una rutina. Si tiene el espacio suficiente en el hogar, combine estos consejos con baile y ejercicios, y en caso vivir en edificio, haga un alto en la jornada y suba las escaleras evitando el contacto con otras personas y lave sus manos al regreso.