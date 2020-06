Social 25-06-2020

Alimentos altos en vitaminas para estas semanas



Anemia, fatiga, dermatitis, problemas de cicatrización y cambios de ánimo, son algunas de las consecuencias que puede generar en nuestro cuerpo la deficiencia de vitaminas, las que ayudan a impedir el contagio de enfermedades.



Muchas veces hemos escuchado que nutricionistas o expertos del área de la salud nos dicen que es importante tomar vitaminas para mantenernos saludables, sin embargo, lo que muchos no saben es que no es necesario comprar suplementos en farmacias, hay varios alimentos que tienen un alto porcentaje de vitaminas según la dosis diaria recomendada.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que las vitaminas son compuestos orgánicos que nuestro cuerpo necesita para evitar enfermedades.

Si bien cada organismo es diferente y necesita cantidades distintas, desde el equipo de nutrición de ISS Chile -empresa que presta servicios de alimentación a lo largo de todo el país-, detallan algunos problemas de salud que puede traer la falta de vitaminas y en qué alimentos podemos encontrarlas para mantener nuestras defensas altas en estas semanas.

1. Vitamina A: Este compuesto es sumamente importante en nuestra visión y en cómo asimilamos la luz. Gracias a esta vitamina producimos pigmentos que ayudan al correcto funcionamiento de nuestra retina y a la humectación de los ojos.

¿Dónde está presente? Zanahoria, brócoli, espinaca, huevo y leche.

2. Vitamina B, B2, B3, B5 y B6: La falta de los distintos derivados de la Vitamina B también pueden generar problemas de vista, además de dermatitis, fatiga y anemia, donde se contabiliza un bajo índice de glóbulos rojos.

¿Dónde está presente? Arroz integral, palta, pollo, tomates, espárragos, coliflor, legumbres, cereales y levadura.

3. Vitamina C: Estrés, cambios de ánimo, problemas de cicatrización, falta de energía, sangramiento de encías y dolor articular con algunas de las de consecuencias que puede traer en nuestro organismo la deficiencia de este componente.

¿Dónde está presente? En la mayoría de las frutas y verduras, pero se destaca la naranja, pomelo, kiwi, piña, limón, frutillas y arándanos.

4. Vitamina D: También conocida como la vitamina del sol porque podemos subir sus niveles con exponernos unos 15 minutos al sol. La falta de ésta puede generar pérdida en la densidad ósea, es decir, una mayor posibilidad de fracturas.

¿Dónde está presente? Salmón, atún, zapallo, yema de huevo y champiñones



5. Vitamina E: Debilidad muscular, problemas neurológicos y a la vista son algunos de los inconvenientes de su bajo consumo.

¿Dónde está presente? Almendras, nueces, lechuga, espinaca y acelga.