Agricultura 14-06-2022

Alivio para el mundo rural: Gobierno anuncia plan de condonación de intereses y renegociación de deuda para la Agricultura Familiar



• La iniciativa cuenta con 56 mil potenciales beneficiados del sistema crediticio del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Busca hacer frente al alza de precios de los insumos para la producción agrícola y aportar así a la seguridad alimentaria del país.



Buenas noticias para el agro. Ayer, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Santiago Rojas, dieron a conocer el “Programa de Regularización de Deudas Siembra por Chile”, que busca mantener la intención de siembra y la disponibilidad de alimentos en el país mediante la condonación total de los intereses de los créditos que INDAP otorga a las y los agricultores nacionales, y la oportunidad de renegociar la deuda en aquellos casos que se encuentren morosos.

Según detallaron las autoridades, la medida es una de las principales demandas que levantó el mundo rural y las organizaciones nacionales campesinas frente al fuerte alza de los precios de los fertilizantes y de los insumos de producción que afecta al agro chileno y al mundo.

“El costo de sembrar ha crecido hasta un 48% en casos como el del trigo. Este programa permitirá mitigar ese complejo escenario, para que sigan llegando alimentos sanos a las mesas de los hogares chilenos. Está pensado para cubrir a la totalidad de las usuarias y usuarios del sistema crediticio de la institución, es decir, puede llegar a beneficiar hasta a 56 mil personas naturales o jurídicas. Son más de 4 mil millones de pesos sólo en los intereses acumulados y no pagados”, explicó el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.

Por su parte, el ministro Valenzuela recalcó que “el Presidente nos ha pedido el máximo de proactividad al Ministerio y sus Servicios frente a la grave crisis hídrica y la subida de los precios de los insumos agrícolas. Gracias al trabajo de los equipos de INDAP se ha abierto esta posibilidad de condonación de intereses y reprogramación de sus deudas. Llamamos a informarse en las distintas oficinas de INDAP, sobre todo, a aquellos territorios en que los agricultores no han podido cosechar. Actuamos con solidaridad, comprensión y corresponsabilidad en tiempo de crisis”.

¿EN QUÉ CONSISTE?

El programa incluye la condonación del 100% de los intereses devengados y no pagados para usuarios INDAP morosos y al día.

Paralelamente, abre la opción de renegociar el saldo de las deudas morosas en un plazo de hasta 10 años, según capacidad de pago.

La tasa de interés para la renegociación es la misma que se encuentra vigente al momento de la formalización, la que actualmente es de 0,5% anual para los créditos reajustables y de 3% para los no reajustables. Además, no exige nuevas garantías.

Según señalaron las autoridades, la rehabilitación financiera permitirá que las agricultoras y los agricultores que actualmente se encuentran marginados del apoyo de INDAP por no pago, vuelvan a acceder a los beneficios de la institución, alcanzando así un alivio para sus bolsillos en este complejo momento.

“Me parece muy bien. Hay mucha gente que está en ese estado producto de los años malos en que no pudo pagar, perdiendo los beneficios crediticios del INDAP. Ahora tendrán la oportunidad de seguir desarrollándose como agricultores y producir alimentos para el país”, opinó José Castro, usuario INDAP de la comuna de Las Cabras.

Cabe destacar que la iniciativa forma parte de “Siembra Por Chile”, plan con el que el Minagri y sus Servicios buscan reactivar económicamente el sector, y que incluye además el fortalecimiento de las ferias y mercados campesinos; incentivos para las comunas en emergencia agrícola por escasez hídrica, y apoyo económico para la producción de los cultivos tradicionales del trigo, cereales, maíz, arroz, papas y viñas.

Para acceder a la condonación de intereses o a la renegociación, los usuarios INDAP deberán recurrir a las agencias y oficinas de área.