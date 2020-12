Crónica 02-12-2020

Alta convocatoria marca el retorno a clases presenciales del Colegio Alborada en todos sus niveles

El establecimiento está realizando cada 2 semanas análisis a todos los administrativos, profesores y estudiantes, de 6° básico a 4° año de enseñanza media, para resguardar la seguridad de la comunidad. Hasta el momento no se ha presentado ningún test positivo.



El Colegio Alborada, que comenzó con un retorno paulatino a principios de noviembre, logró integrar a todos los niveles de manera presencial este lunes 30. Las clases se están realizando de manera mixta, con un grupo de alumnos en la sala, mientras la otra mitad trabaja vía remota en tiempo real, cada semana se cambiará la modalidad para los grupos, complementándose así el reforzamiento y manteniendo los aforos máximos permitidos.



Ana Alicia Orrego, directora del Colegio Alborada, expresó su satisfacción al poder tener el colegio funcionando con todos los niveles, “hemos trabajado fuertemente para que las condiciones sean las mejores posibles dentro del contexto en el que estamos. Pudimos poner en práctica todos los protocolos que implementamos, estamos terminando el primer día muy tranquilos, los niños cumplieron y los profesores han sido muy asertivos con todo lo que debían hacer, teniendo siempre la mejor voluntad”.



Con el colegio sectorizado para cada nivel, trabajan con colores por curso, y una logística con horarios diferenciados, desde Medio Menor a 4° año de enseñanza media, que asistieron presencialmente pudieran mantener el distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias y a la vez, retornar de manera segura en un horario más reducido sus clases.



“Nos sirvió mucho que los cursos más grandes ingresaran antes, ya que ellos van guiando a los más pequeños, quienes siempre imitan su comportamiento. Los niños estaban muy contentos de verse y jugar, aunque fuera a distancia. Tecnológicamente no tuvimos inconvenientes y quienes están tomando las clases desde sus cases no han reportado mayores dificultades, así que este sistema mixto está funcionando, para que esto fuera posible llevamos varios fines de semanas con los equipos técnicos trabajando y realizando pruebas”, manifestó la directora.



Durante este periodo los sostenedores del colegio realizaron una gran inversión tecnológica en todo el establecimiento, equipándolo con dispositivos de última generación para que las clases online funcionen de manera óptima.