Opinión 23-01-2021

ALTA VOLATILIDAD DEL DÓLAR



Francisco Aravena, académico de Ingeniería Comercial y Director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad San Sebastián.



En las últimas semanas, el precio del dólar cruzó el umbral de los $700 y llegó a su mínimo valor con respecto a la moneda nacional en meses. Unos días después, el dólar subió abruptamente $15, volviendo a valores sobre los $700. Al día siguiente, volvió a caer. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Es beneficioso para los ciudadanos de a pie?



Que el dólar tenga ese nivel de volatilidad nunca es tan conveniente porque nos indica que el valor de nuestra moneda con respecto a la moneda extranjera no tiene una estabilidad a largo plazo, un síntoma que -en tiempos de pandemia e inestabilidad económica producto de la misma-, no es bien recibido.



De esta manera, que el precio de la moneda estadounidense esté tan fluctuante no nos entrega buenas señales dentro de Chile y el nivel de incertidumbre en los mercados, tanto locales como extranjeros, también puede ser muy alto, lo que nunca es bueno.



Esta alta volatilidad ya la habíamos observado durante 2019 y 2020. Recordemos que el dólar en los últimos dos o tres años no ha tenido la estabilidad a la que nos tenía acostumbrados.



Respecto a lo que puede suceder con los consumidores de manera individual, hay muchas personas que quizás especularon y en dicha especulación han obtenido dividendos. Personas que quizás pudieron comprar cuando el dólar estaba bajo, luego tuvieron rentabilidad al corto plazo. Sin embargo, es especulación. Buscar oportunidades de inversión en base al dólar es arriesgarse con una acción volátil. Para una persona aversa al riesgo no sería conveniente. Por lo tanto, la conveniencia o no respecto a invertir en dólares va a depender mucho del perfil de riesgo del inversionista.



Finalmente, el impacto que puede provocar la alta volatilidad del dólar incorpora una cuota importante de incertidumbre que generará, además, alta incertidumbre en los mercados.