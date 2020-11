Opinión 01-11-2020

ALTER EGO





Como un girasol sediento de primavera

Florece desde mi plano inmóvil

Tantos anhelos por conocerte

Que abren el curvo cerrojo secreto

Nuestros conscientes que se desdoblan

Con energía que pulveriza las sombras

Y rescata dimensiones perdidas

Tu

El otro yo

Ocupando espacio en mi presente

La incredulidad aletea suspendida

Hasta que vencida calla

Las palabras cuelgan inertes

En un alambre oxidado de la lengua.



Me desarma la fuerza de tu cáliz

Atiborrado de sutilezas que explosionan

Fuegos de artificios en la cabeza de mi universo

Con la emoción que comunica una delicada belleza

De luz que envuelve y no roza

De beso que besa pero no toca

Un silencioso calor que no quema

Con vida propia carente de miedos

Lleno de certezas



No se endereza un árbol torcido

Pero no se trata de lógicas

Si el fruto huyó asustado

Volverá al entender que es su naturaleza

Y a no equivocarse

Son iguales

Pero nunca la flor será árbol

Hasta que caiga de maduro





(Carlos Wistuba)