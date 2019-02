Editorial 02-02-2019

Alto al fuego

Ni el intenso trabajo de bomberos, que reconoce una labor sin fronteras, en apoyo de zonas afectadas por eventos de los incendios forestales, ni las permanentes campañas de cuidado de los bosques y autocuidado de las personas, parecen ser suficientes para tomar conciencia de que esta es una época del año especialmente compleja. La naturaleza nos exige corresponsabilidad y las condiciones climatológicas cada vez más variables presentan muchas veces un panorama voluble al que no estamos acostumbrados, por lo que se hace necesario estar atentos e informados sobre qué hacer y cómo actuar. Y aquí viene la frase y recomendación de siempre y que cada año poco o muy poco se cumple. “EL llamado es a prevenir los incendios forestales, a ser responsables y no arriesgarse si vemos alguna emergencia en curso”. Por estos días hemos visto nuevamente a todas las instituciones ligadas a la emergencia, desplazarse a diferentes puntos de la provincia y la región para activar sus protocolos preventivos. La pregunta es; si ya lo sabemos y parece tan simple cumplirlo, entonces ¿porqué no lo hacemos?. Quizás mantenemos una memoria cortoplazista y ello nos prohíbe recorder todo lo vivido el año 2017. Y se hace necesario estar permanentemente enfrentando situaciones parecidas para poder despertar. Las cartas están sobre la mesa y solo falta cumplir todas las orientaciones que nos permitan tener un verano 2019 sin sobresaltos donde no lamentemos pérdidas de vidas humanas, afectación de la naturaleza y destrucción de bienes que tanto ha costado conseguir a familias maulinas.