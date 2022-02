Opinión 09-02-2022

Alto IPC de enero: Analistas prevén otra fuerte alza de tasas.





Ante la potente alza de 1,2% del Índice de Precios al Consumidor durante el primer mes del año, analistas no descartan que el instituto emisor eleve la Tasa de Política Monetaria en hasta 150 puntos base.



Una potente alza de 1,2% fue la que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en enero de 2022, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una cifra que dobló lo que preveía el mercado - que esperaba que la inflación creciera hasta 0,6%-, y que además se convirtió en el mayor registro para el primer mes del año desde 1990, cuando la variación mensual fue de 2,5%.

Con esto, los precios de la canasta del índice acumulan un incremento de 7,7% en doce meses, el mayor nivel desde noviembre de 2008 (8,87%), alejándose aún más del rango meta establecido por el Banco Central, en torno al 3%. Asimismo, se trata del dato más alto desde octubre del año pasado, cuando el IPC subió 1,3%. Ante este fenómeno inflacionario que está viviendo el país, y la fuerte escalada de los últimos meses, existen voces que han manifestado la necesidad de que el Banco Central evalúe la posibilidad de adelantar la Reunión de Política Monetaria (RPM) que tiene fijada para el 29 de marzo. De hecho, el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, indicó, a través de su cuenta de Twitter, que la "situación inflacionaria se torna color de hormiga más allá de la esperable reversión que se debería observar el próximo mes".

Considerando que, según señaló, el "IPC sin items volátiles (también 1,2% m/m), fue el segundo más alto de los últimos 25 años, superado solo por el IPC sin volátiles de marzo 2008. Nos tenemos que remontar a mediados de los 90s para ver registros similares". "Ante IPC de enero particularmente alto, el desanclaje inflacionario difícilmente cederá. Fijar Reunión de emergencia del Banco Central antes del 29 de marzo parece algo a evaluar. Quizás demasiado lejana la próxima reunión y muy complejo el escenario inflacionario para esperar", subrayó. -Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank.

Cristián Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, apuntó a Emol que "el Banco Central no opera por un dato, opera por tendencias subyacentes, opera por fundamentales de la economía, y los fundamentales están todos apuntando a que viene una menor trasa de crecimiento económico, viene la mayor dificultad en bajar la tasa de desempleo (...) y que hay tendencias a que la inflación se estabilice y tienda a bajar en el corto y mediano plazo". En cuanto a las proyecciones, preliminarmente, la entidad estima "una inflación mensual de 0%-0,1% para febrero 2022, muy por debajo del 0,5% implícito en los precios de activos. Entre los productos con mayores incidencias positivas estarían gasolina, automóvil nuevo y gas licuado. Por el contrario, producto del deterioro del escenario sanitario y sus efectos en las preferencias de las personas, esperamos reversiones importantes en las tarifas de transporte aéreo y paquete turístico, algo que esta vez el INE sí lograría capturar".

La inflación anual seguirá aumentando en los próximos meses, alcanzando un máximo de 7,9% en junio de este año". Con todo, posteriormente, esperan "una caída relativamente rápida, sustentada por las altas bases de comparación del año pasado, la regularización de la liquidez de los hogares, una política monetaria enfriando la demanda interna y los cuellos de botella globales que deberían presentar claros signos de normalización. Esperamos una inflación anual a diciembre de este año en torno al 4,7%".





Por Ignacia Munita C