Social 13-01-2018

Alumna de María Auxiliadora se convierte en Embajadora Juvenil y viajará a Estados Unidos

Macarena Cerda, alumna del 4° HC fue seleccionada por la embajada entre más de 500 postulantes a nivel nacional. Ahora ella, junto a 12 estudiantes más viajarán al país del norte para convertirse en embajadores juveniles y representar a nuestro país.



Macarena es de aquellas estudiantes que se hacen escuchar, siempre va un paso adelante, es autodidacta y le encanta hablar inglés, leer y por estos días sacar fotografías, también es una destacada reportera del colegio. Hace dos años, junto a su profesor de Inglés encontraron este programa “Youth Ambassadors” que organiza la oficina de Educación y Asuntos Culturales de la Embajada de Estados Unidos. Macarena hablaba ya, muy bien el idioma, pero aún no era su momento y decidieron no postular.

En el 2017 ya, más segura decidió comenzar con el proceso de postulación, el “Teacher” la ayudó. Meses después la respuesta era para no creerlo: se convertía en embajadora, la única a nivel regional y en marzo comenzará la aventura que la llevará, junto a sus 12 compañeros a recorrer Estados Unidos por un mes. No es un viaje de vacaciones –aclara- va a trabajar, a aprender y entregar parte de Chile hasta cada uno de los lugares que visitará. El objetivo de este programa es desarrollar grupos de jóvenes en la región con un alto sentido de responsabilidad cívica, compromiso con el desarrollo de la comunidad, conocimiento de temas de actualidad y mundiales, sólida capacidad de liderazgo, buena predisposición para fomentar las relaciones entre jóvenes de diferentes culturas y religiones, tanto en Argentina como en Chile, además de fomentar el entendimiento mutuo, el respeto y la colaboración entre los Estados Unidos y América del Sur.



AQUÍ SU HISTORIA CONTADA POR ELLA MISMA



“Lo veía lejano a mi realidad, demasiado Hollywoodiense y pintoresco como para que, alguien como yo, formara parte. Estratosféricamente fuera de mi alcance, pero de todos modos me atreví, me atreví y con osadía mostré ideas, pensamientos, aptitudes, sin miedo y con tono de protesta y el deseo de cambio en cada palabra. Al parecer a los “gringos” les gustó.

Yo fui elegida como “Embajadora de la Juventud” por la embajada de EE.UU, las postulaciones fueron hace meses, tenía que responder decena de preguntas, escribir ensayos, todo haciendo uso de ciertas habilidades en la lengua inglesa, adjuntar documentos que acreditaran ciertos temas, desde cartas de recomendación, certificados de notas, inclusive una fotografía de mi persona, todo para jugármela por uno de esos 13 asientos en el avión, avión que me llevaría a la que será la aventura de mi vida.

La segunda etapa consistía en seleccionar 25 jóvenes dentro de esos más de 400 postulantes, de todas las regiones del país, para hacer una entrevista en inglés, me llamaron un día mientras estaba en el clímax de “De amor y de sombra” de Isabel Allende, me rehusé a contestar el teléfono por el importante momento que Francisco e Irene (personajes principales del libro) estaban viviendo, mi mamá terminó por contestar, me pasó el teléfono argumentando que alguien, hablando inglés, quería hablar conmigo. Fue irreal. Era semifinalista y no lo podía creer