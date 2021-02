Política 12-02-2021

Alumna talquina obtuvo doble puntaje nacional, pero no tendrá gratuidad

Martina Contreras del Colegio Montessori de Talca recibió una doble notificación, obtuvo el máximo en los componentes de Ciencias y Matemática.

La alumna reveló que terminó la enseñanza media con promedio 7, aunque los resultados anteriores no sirvieron para que pudiera acceder a la gratuidad por su situación socioeconómica.

Consultada sobre si debiese existir alguna excepción para resultados como estos, Contreras afirmó que así lo cree.

“Sí, yo creo que sí. En general no creo que la división del nivel socioeconómico sea muy justa. Sé que soy muy privilegiada, que tengo cosas que muchas personas no poseen o les cuesta obtener, pero al final siento que la división no ve familia a familia”, comentó.

“Tengo otra hermana en la universidad, tengo un hermano chico, hay más gastos. Que nos pongan al nivel de personas que tienen mucho más siento que es injusto”, afirmó.

Medicina UC

Ante los resultados obtenidos, Contreras decidió que postulará a medicina en la Pontificia Universidad Católica.

“En primero medio no tenía idea qué quería estudiar, pero hace un año me decidí”, sostuvo.

Consultada por alguna especialidad o campo que le atraiga, la doble puntaje nacional indicó que le interesa el área de la investigación.

“En especial con el contexto actual, que se tuvo que estudiar todo acerca de este nuevo virus, eso me atrae mucho, hallar cosas nuevas, crear”, explicó.